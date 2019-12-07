Пять человек получили травмы из-за выезда на встречку «Ауди» в Вологодском районе

В Вологодском районе водитель «Ауди» выехал на встречку и врезался в «Лексус»: пострадали пять человек. ДТП произошло около 20 часов 6 декабря на 41 км автодороги Вологда-Новая Ладога.

По данным пресс-службы областного УМВД, 22-летний молодой человек за рулем «Ауди» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Лексус» под управлением 37-летнего мужчины. От удара «Ауди» съехала в кювет и перевернулась.

— В результате ДТП пострадали: водитель Ауди и два его пассажира — житель Череповецкого района 1995 г. р. и жительница Вологодского района 1999 г. р., а также два пассажира автомобиля Лексус — житель г. Череповца 1990 г. р. и череповчанка 1987 г.р, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

Все пострадавшие с различными травмами были доставлены в медучреждения Вологды. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее NewsVo сообщал, что в Кадуйском районе 33-летний мужчина погиб в столкновении "Москвича" и "Шкоды". ДТП произошло 6 декабря около 17.30 на шестом километре подъезда к Кадую.