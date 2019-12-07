Под Кадуем мужчина погиб в столкновении «Москвича» и «Шкоды»

33-летний мужчина погиб в столкновении "Москвича" и "Шкоды". ДТП произошло 6 декабря около 17.30 на шестом километре подъезда к Кадую.

По предварительной версии областного УМВД, череповчанин 32-летний череповчанин за рулем "Москивча-2141", двигаясь со стороны Кадуя, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем "Шкода Октавия" под управлением 49-летнего жителя поселка Кадуй.

- В результате ДТП пострадали оба водителя, пассажир автомобиля Москвич 1989 г.р. (житель г. Череповца). Мужчина 1986 г.р. (житель г. Череповца), находившийся в салоне Москвича, погиб, - отмечают в полиции.

На месте происшествия работали наряды ГИБДД. Обстоятельства происшествия устанавливаются.