Областной суд отменил решение о сносе построенного в Нюксенице рядом с газопроводом торгового центра

Вологодский областной суд отменил решение Нюксенского районного суда, который обязал предпринимателя снести за свой счет построенное рядом с газопроводом здание торгового центра «Березка». Дело будет заново рассмотрено в Арбитражном суде Вологодской области, к подсудности которого оно отнесено законом.

Как ранее сообщал NewsVo, в 2019 году прокуратура Нюксенского района обратилась в суд с иском о сносе здания торгового центра «Березка» на улице Культуры из-за его расположения в охранной зоне газораспределительных сетей. Убрать здание за свой счет требовали от владельца, предпринимателя Сергея Шушкова.

При этом в 2003 году, когда администрация района заключала с Шушковым договор об аренде земельного участка под строительство магазина, в документе говорилось, что каких-либо ограничений использования участка, связанных с правами третьих лиц, нет.

— В апреле 2004 года архитектором Нюксенского муниципального района на основании постановления администрации Нюксенского муниципального района выдано разрешение на выполнение строительно-монтажных работ, в котором особые условия не оговорены, несмотря на то, что согласно землеустроительному делу газопровод на земельном участке имеется, — сообщала ранее пресс-служба судов Вологодской области.

В итоге здание ТЦ было построено в 2005 году, в конце этого же года Сергей Шушков получил в администрации разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

В 2019 году, спустя 14 лет, прокуратура выходит в суд с иском, «действуя в защиту интересов РФ и неопределенного круга лиц», с требованием устранить существующие нарушения законодательства.

— Прокурор в обоснование исковых требований указал, что в результате проверки выявлено, что здание ТЦ «Берёзка» и пристроенный к нему металлический склад размещены в охранной зоне газораспределительных сетей, а склад находится непосредственно над газовыми сетями низкого давления, — сообщала пресс-служба судов Вологодской области.

На суде предприниматель объяснил, что его вины в сложившейся ситуации нет: земельный участок был предоставлен ему без каких-либо ограничений в использовании, здание введено в эксплуатацию с разрешения органов местного самоуправления, о чем имеются подтверждающие документы. Кроме того, внимание судьи обратили на то, что дело должно рассматриваться в Арбитражном суде: спорный объект используется для предпринимательской деятельности. Бизнесмен также обратил внимание, что АО "Тандер" (сеть супермаркетов "Магнит") арендует первый этаж торгового центра. Договор аренды долгосрочный и снос здания повлек бы для него необходимость выплаты арендатору значительных компенсаций. Между тем суд не только не привлек к участию торговую сеть, но даже отказался рассматривать доводы предпринимателя о возможных финансовых потерях.

Нюксенский районный суд посчитал, что вправе принимать решение по этому делу. Судья пришел к выводу, что предприниматель знал о наличии газопровода на участке и не принял «все зависящие от него меры для разрешения возникшей проблемы». На Шушкова возложили обязанность устранить нарушения законодательства путем приостановления деятельности и сноса за свой счет здания ТЦ «Берёзка» вместе с пристройкой.

Предприниматель решил обжаловать это решение суда в Вологодском областном суде, требуя отменить решение районного суда и прекратить производство по делу.

Суд апелляционной инстанции отменил решение Нюксенского районного суда и отправил дело на рассмотрение по подсудности - в Арбитражный суд Вологодской области.