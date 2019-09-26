В Нюксенице суд обязал бизнесмена за свой счет снести здание ТЦ, построенное рядом с газопроводом

Суд обязал предпринимателя снести построенное им здание торгового центра «Березка» в Нюксенице из-за близости газопровода. С соответствующим иском вышла районная прокуратура.

- Прокурор в обоснование исковых требований указал, что в результате проверки выявлено, что здание ТЦ «Берёзка» и пристроенный к нему металлический склад размещены в охранной зоне газораспределительных сетей, а склад находится непосредственно над газовыми сетями низкого давления, - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

В ходе рассмотрения дела в суде выяснилось, что газопроводы были построены и возведены в эксплуатацию в 1985, 1988 годах, на кадастровый учёт поставлены в 2013 году. При этом в 2004 году, когда администрация района продавала бизнесмену участок под строительство, в договоре не было информации о каких-либо ограничениях в пользовании земли.

- В апреле 2004 г. архитектором Нюксенского муниципального района на основании постановления администрации Нюксенского муниципального района выдано разрешение на выполнение строительно-монтажных работ, в котором особые условия не оговорены, несмотря на то, что согласно землеустроительному делу газопровод на земельном участке имеется, - говорится в сообщении пресс-службы.

Здание торгового центра было построено в 2005 году, его углы соприкасаются с линиями газопровода, расстояние составляет менее двух метров. В материалах дела также отмечается, что в 2015 году бизнесмен, не получив необходимое разрешение, увеличил размеры пристройки ТЦ, и линии газопровода низкого давления оказались прямо под ней.

На суде предприниматель заявил, что его вины в сложившейся ситуации нет: земельный участок был продан ему без каких-либо ограничений в использовании, здание введено в эксплуатацию с согласия органов местного самоуправления, о чем имеются подтверждающие документы.

Однако судья посчитал, что мужчина не мог не знать о наличии на купленном им участке газопровода, и тем не менее, объект был возведен в непосредственной близости. Затем бизнесмен без согласования произвел металлическую пристройку к основному зданию ТЦ.

- Суд пришел к выводу, что здание торгового центра и пристройка к нему находятся в границах охранной зоны газопровода, что помимо препятствий эксплуатирующей организации в осуществлении безопасной эксплуатации объекта повышенной опасности, в случае аварии на газопроводе создает угрозу возникновения чрезвычайной ситуации, способной повлечь человеческие жертвы, нанести ущерб окружающей среде, жизни и здоровью граждан, проживающих в многоквартирных многоэтажных домах, расположенных в непосредственной близости от земельного участка ответчика, в связи с чем суд требования прокурора удовлетворил в полном объеме, возложив на ответчика обязанность устранить нарушения законодательства путем приостановления деятельности и сноса за свой счет здания ТЦ «Берёзка» и пристройки к нему, - говорится в сообщении пресс-службы судов.

Ранее NewsVo сообщал о похожей ситуации в Вологде. По мнению прокуратуры, разрешение на строительство трехэтажного торгового центра «Идеи для дома» на Ленинградском шоссе было выдано незаконно, а его использование опасно из-за непосредственной близости к газонаполнительной станции. В начале 2016 года вологодский арбитражный суд вынес решение о сносе гипермаркета.

Разрешение на строительство здания выдала администрация Вологды, а у инспекции государственного строительного надзора Вологодской области никаких замечаний к возводимому объекту не было. После судебного решения о сносе владелец торгового центра Михаил Золотов весной 2016 года получил в администрации Вологды разрешение использовать здание в качестве склада твердого топлива, для чего его нужно было реконструировать. Однако суд посчитал, что и это разрешение было выдано незаконно.

В свою очередь областная прокуратура обратилась в суд с заявлением об оспаривании выданных администрацией Вологды разрешений на реконструкцию здания ТЦ под склад твердого топлива. 5 октября арбитражный суд СЗФО признал действия администрации незаконными. Позднее незаконным был признан и договор купли-продажи земли под гипермаркетом. Бесконечные обжалования в судах различных инстанций ничего не дали.

Несмотря на то, что газонаполнительная станция готова переехать, и найден инвестор, готовый купить участок под ней, торговый центр все равно могут снести.