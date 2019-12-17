В Вологде сгорел гараж с майнинговой фермой

17.12.2019 [Происшествия]

В Вологде в ночь с 16 на 17 декабря в одном из гаражных кооперативов сгорел кирпичный бокс, в котором располагалось компьютерное оборудование для майнинга криптовалюты.

«В процессе работы подобных устройств происходит выделение огромного количества тепла, что скорее всего и стало причиной пожара. Стоит отметить, что подобные случаи пожаров в последнее время происходят все чаще», - сообщает пресс-служба УМЧС по Вологодской области

Спасатели также напоминают о соблюдении техники безопасности при обращении с электроприборами. Ранее NewsVO писал о пожаре в психоневрологическом интернате «Сосновая роща», который произошёл по вине ремонтника, нарушившего правила техники безопасности при использовании кипятильника.

Тэги: криптовалюта, пожар
Фото пресс-службы УМЧС по Вологодской области

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