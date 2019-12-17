Пожар в психоневрологическом интернате «Сосновая роща» начался по вине ремонтников

17.12.2019 [Общество]

Пожар в психоневрологическом интернате «Сосновая роща» в Сокольском районе произошёл по вине работника организации, проводившей ремонтно-отделочные работы. К таким выводам пришли сотрудники прокуратуры в результате проверки. 

Ранее NewsVo писал, что сигнал о возгорании в интернате поступил 30 ноября в 10.21. К 10.45 пожар был полностью потушен. Площадь возгорания составила два квадратных метра. Никто из людей не пострадал. Из здания было эвакуировано 172 человека, в том числе работники и воспитанники интерната. Огнём повреждена внутренняя отделка подсобки на первом этаже.

Причиной пожара стало нарушение правил техники безопасности при использовании кипятильника работником подрядной организации, проводившей ремонтно-отделочные работы в интернате.

«Отсутствие надлежащего контроля со стороны должностных лиц учреждения за работниками подрядной организации и выполнением ими работ в помещениях привело к пожароопасной ситуации, которая могла повлечь причинение вреда здоровью проживающих лиц», - сообщает прокуратура Вологодской области.

В адрес директора «ПНИ Сосновая роща» внесено представление об устранении выявленных проверкой нарушений противопожарного режима.

 

Тэги: пожар

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