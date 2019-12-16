В Вашкинском районе осудили пенсионерку, которая из ревности пыталась поджечь баню соперницы

В Вашкинском районе суд огласил приговор пенсионерке, признанной виновной в покушении на поджог бани односельчанки.

Суд установил, что 7 сентября около 10.30, пьяная обвиняемая подожгла щепу, положила её к углу бани, принадлежащей односельчанке, а затем скрылась. Женщина не смогла довести преступление до конца, поскольку потерпевшая потушила очаг возгорания.

«Как следует материалов дела, баню женщина пыталась поджечь из ревности, поскольку муж начал ей говорить, что хочет перейти жить к односельчанке и жениться на ней», - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Подсудимая полностью признала вину, поэтому дело слушалось в особом порядке. Суд назначил пенсионерке наказание в виде года лишения свободы условно. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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