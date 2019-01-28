В Череповце женщина зарезала ревновавшего ее сожителя

28.01.2019 [Происшествия]

В Череповце женщина зарезала своего сожителя, когда он в очередной раз приревновал ее к другому мужчине. Тело 41-летнего мужчины с колото-резаным ранением в области грудной клетки было обнаружено утром 26 января в квартире дома на улице Монченкова.

Полицейские установили, что погибший - хозяин квартиры. В последние несколько месяцев он проживал с 43-летней подругой. По подозрению в совершении преступления сожительницу погибшего задержали.

В квартире изъяли предполагаемое орудие убийства, взяли пробы следов крови для проведения экспертиз, а также одежду подозреваемой, которую женщина к приезду правоохранителей успела сменить. Кроме того, была допрошена знакомая подозреваемой: выяснилось, что сожительница убитого мужчины рассказала ей о произошедшем еще до приезда полиции.

Судебная медицинская экспертиза показала, что мужчина умер от повреждения легкого и сердца.

В ходе беседы череповчанка созналась в преступлении и пояснила, что они в тот день с сожителем выпивали, он ее в очередной раз приревновал и они поссорились, после чего она ударила мужчину ножом. 

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Тэги: ревность, убийство

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

"Вологодский конвой шутить не любит"
В прокуратуре Вологодской области назвали незаконным вывоз мусора из многоквартирных домов по графику
Прокуратура проверяет обоснованность установленного в Вологодской области тарифа на вывоз мусора
В Грязовце следователи проводят проверку по факту гибели в семье 3-месячного младенца
В Вологде пропала 16-летняя девушка
Четыре жителя Череповца "заработали" более 20 млн рублей на незаконной банковской деятельности
Жителя Вологды задержали с посылкой с запрещенными препаратами для увеличения мышечной массы
В Вологде подожгли «Лексус»: ущерб составил 3 млн рублей
Newsvo предлагает вологжанам посчитать свой мусор и проводит акцию «Вынос мусора»
Череповчанин, обманувший клиентов на 67 млн рублей, устроил скандал из-за снятой со счета тысячи рублей
23.01.2019 [Общество]

Newsvo предлагает вологжанам посчитать свой мусор и проводит акцию «Вынос мусора»

3830
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Череповчанин украл на работе 120 тысяч рублей из-за приятеля, увлекшегося спортивными ставками
Двое череповчан оформили в интернете кредит по паспорту своего знакомого
Сокольчанка отсудила 800 рублей за моральный вред при срыве сроков подключения горячей воды
Жителя Великого Устюга, убившего в клубе "Дежнев" Дениса Раздрогова, приговорили к 12 годам колонии
Городские власти пообещали не трогать лыжни при строительстве ледовой арены в Вологде
Семьи с детьми в поселке Шайма Череповецкого района боятся быть выселенными из своих квартир
Власти Вологды обещают разбить парк на месте снесенного «Труда» на улице Сергея Орлова
 
22.01.2019 [Общество]

"Вологодский конвой шутить не любит"

11911
0
28.01.2019 [БлогоVO]

Дворец ледовый

759
0
28.01.2019 [Обзор Прессы]

"Сомневаешься – не вези". Скорая помощь сокращает госпитализацию

403
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика