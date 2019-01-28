В Череповце женщина зарезала ревновавшего ее сожителя

В Череповце женщина зарезала своего сожителя, когда он в очередной раз приревновал ее к другому мужчине. Тело 41-летнего мужчины с колото-резаным ранением в области грудной клетки было обнаружено утром 26 января в квартире дома на улице Монченкова.

Полицейские установили, что погибший - хозяин квартиры. В последние несколько месяцев он проживал с 43-летней подругой. По подозрению в совершении преступления сожительницу погибшего задержали.

В квартире изъяли предполагаемое орудие убийства, взяли пробы следов крови для проведения экспертиз, а также одежду подозреваемой, которую женщина к приезду правоохранителей успела сменить. Кроме того, была допрошена знакомая подозреваемой: выяснилось, что сожительница убитого мужчины рассказала ей о произошедшем еще до приезда полиции.

Судебная медицинская экспертиза показала, что мужчина умер от повреждения легкого и сердца.

В ходе беседы череповчанка созналась в преступлении и пояснила, что они в тот день с сожителем выпивали, он ее в очередной раз приревновал и они поссорились, после чего она ударила мужчину ножом.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).