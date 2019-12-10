14-летняя девочка выпала из окна третьего этажа в Череповце

В Череповце 14-летняя девочка выпала из окна третьего этажа. Инцидент произошел 9 декабря, сообщает официальный сайт мэрии города.

По данным сайта, в тот день школьница вместе с подругой встретили на улице знакомого мальчика, который позвал двоих приятелей. Компания сняла квартиру в Зареченском районе и устроила в ней пьянку. Во время вечеринки девочка выпала из окна на землю. С многочисленными переломами она сейчас находится в больнице.

Ранее NewsVo cообщал, что днем 5 декабря из окна шестого этажа квартиры на улице Наседкина выпал годовалый мальчик. На место была вызвана скорая, но спасти ребенка не удалось - он погиб.