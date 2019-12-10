14-летняя девочка выпала из окна третьего этажа в Череповце

10.12.2019 [Происшествия]

В Череповце 14-летняя девочка выпала из окна третьего этажа. Инцидент произошел 9 декабря, сообщает официальный сайт мэрии города.

По данным сайта, в тот день школьница вместе с подругой встретили на улице знакомого мальчика, который позвал двоих приятелей. Компания сняла квартиру в Зареченском районе и устроила в ней пьянку. Во время вечеринки девочка выпала из окна на землю. С многочисленными переломами она сейчас находится в больнице. 

Ранее NewsVo cообщал, что днем 5 декабря из окна шестого этажа квартиры на улице Наседкина выпал годовалый мальчик. На место была вызвана скорая, но спасти ребенка не удалось - он погиб.

Тэги: выпал из окна, подростки

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологду начали поступать троллейбусы из Москвы
«Хотим развития». Молодые активные люди рассказали, почему уезжают из Вологды
В Вологде проводят публичные слушания, чтобы разрешить строить дом на Горького с отклонением от норм
Пять человек получили травмы из-за выезда на встречку «Ауди» в Вологодском районе
В Череповце годовалый мальчик погиб, выпав из окна
Власти передумали удлинять взлетную полосу аэропорта в Вологде
В Череповецком районе годовалый мальчик умер от пневмонии
На украшение Вологды к Новому году потратят почти 11 миллионов рублей
Следователи: причина смерти пропавшего вологжанина Даниила Репина, скорее всего, не криминальная
В Бабаевском районе под грузовиком обрушился мост через реку Сиуч
10.12.2019 [Общество]

Мать выпавшего из окна в Череповце годовалого мальчика приговорили к ограничению свободы

326
0
09.12.2019 [Общество]

В Череповецком районе изъяли троих детей из семьи, в которой умер годовалый мальчик

882
0
06.12.2019 [Происшествия]

В Череповце годовалый мальчик погиб, выпав из окна

3267
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

13 новых остановок смонтируют в Вологде до конца года
14-летняя девочка выпала из окна третьего этажа в Череповце
Заксобрание Вологодской области купило «Тойоту» за 1,8 млн рублей
Мать выпавшего из окна в Череповце годовалого мальчика приговорили к ограничению свободы
В Белозерске ликвидирующего ЧП со скважиной предпринимателя поймали пьяным за рулем
Департамент градостроительства Вологды возглавил экс-директор «Дорремстроя» Алексей Гостинцев
В Нюксенском районе убившего лося браконьера приговорили к обязательным работам
 


04.12.2019 [Общество]

«Хотим развития». Молодые активные люди рассказали, почему уезжают из Вологды

6983
0
10.12.2019 [БлогоVO]

Вопрос об участке строительства мостового перехода через реку Вологда

166
0
10.12.2019 [Обзор Прессы]

Не окладом единым: в России захотели выравнять зарплаты учителей

353
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика