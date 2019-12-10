Заксобрание Вологодской области купило «Тойоту» за 1,8 млн рублей

В заксобрание Вологодской области купили еще один автомобиль – «Тойоту Камри» за 1 863 540 рублей. Акт приемки машины был подписан 27 ноября.

Автомобиль цвета черный металлик 2019 года выпуска куплен у ООО «Мартен» в «Тойта Центр Вологда». Деньги на машину выделены из бюджета Вологодской области.

Отметим, что, судя по контрактам на ремонты, в вологодском заксобрании как минимум 10 автомобилей – восемь «Тойот Камри», одна «Тойота Хайс» и «Ауди А6». В 2019 году на техобслуживание семи «Тойот» потратили 280 670 руб. Ранее, в октябре 2018 года были куплены 20 зимних шин (90 тыс. руб.). В том же году был заключен контракт на ремонт девяти «Тойот» и «Ауди А6» на общую сумму 251 417 руб., из них более 73 тыс. руб. - на ремонт «Ауди».

Напомним, заксобрание приобрело этот автомобиль в 2014 году за 2,2 миллиона рублей. Активисты ОНФ пытались препятствовать расточительной закупке и просили отозвать заявку на приобретение дорогой машины. Однако автомобиль был куплен.

Судя по контрактам, содержание и ремонт этого "Ауди" обходятся дороже всего по сравнению с другими машинами областного парламента. Помимо вышеназванного контракта, в феврале 2019 года был заключен договор на техническое обслуживание и замену двух фонарей в «Ауди А6». Он обошелся областному бюджету в 92 601 рубль. До этого, в июле 2018 года, «Ауди» понадобилась замена мехатроники роботизированной коробки передач, она обошлась областному бюджету в 280 тыс. руб.

Отметим, что это лишь некоторые контракты на содержание и ремонт машин заксобрания.

Напомним, в марте этого года фракция "Единой России" в Госдуме не поддержала законопроект о запрете дорогих автомобилей для чиновников за бюджетный счет. Депутат-единоросс Александр Максимов заявил, что чиновники заслуживают дорогие автомобили, сказав, что состоявшиеся люди имеют право на такие блага.