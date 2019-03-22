"Единая Россия" отклонила законопроект о запрете дорогих автомобилей для чиновников

"Единая Россия" не поддержала законопроект о запрете дорогих автомобилей для чиновников за бюджетный счет. Депутат-единоросс Александр Максимов заявил, что чиновники заслуживают дорогие автомобили, сказав, что состоявшиеся люди имеют право на такие блага. Депутат от "Справедливой России" возразил ему, что если человек состоялся в жизни, то у него есть средства ездить за свой счет. Однако этот довод был проигнорирован.

Законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей, которые стоят более 2 миллионов рублей, обсудили на пленарном заседании в Госдуме во вторник. Он вызвал в зале большую дискуссию, сообщают РИА-новости.

"Давайте, знаете, на секундочку, задумаемся вот о чем. А кого у нас всегда на Руси наш с вами русский народ традиционно не любит? Традиционно, исконно, с лютой ненавистью - людей богатых и людей умных и образованных. Вы знаете, не редко, когда мы с этой трибуны поднимаем такие вопросы, мы невольно идем на поводу развития вот этих отрицательных качеств. Если человек состоялся, если он неординарен, он имеет право на все эти блага", - сказал Максимов на пленарном заседании.

Депутаты от "Справедливой России" и ЛДПР с этой точкой зрения не согласились, выступив за принятие законопроекта.

Василий Власов, представляющий ЛДПР, указал на требования, публикуемые на сайте госзакупок. Так, по его словам, Мосгордума разместила заказ на автомобиль, требования которому подразумевают наличие в машине аудиосистемы с 9 динамиками.

"Четко прописано - размер автомобиля, его мощность и, конечно же, такие мелочи, как наличие не менее 9 динамиков аудиосистемы, потому что депутат Мосгордумы, ну не может он работать, если в его автомобиле нет 9 динамиков", - добавил депутат.

Депутат от "Справедливой России" Валерий Гартунг также возразил Максимову:

"Я все думал, почему вы против этого (законопроекта). Последнее выступление открыло мне глаза. Оказывается, что человек состоявшийся, неординарный, я записывал, он имеет права на эти блага, он двигатель прогресса. Это про чиновников. То получается, что все, кто ездит на дорогих автомобилях, у нас они неординарные, состоявшиеся и так далее. Коллеги, если вы неординарные, состоявшиеся и так далее, ездите за свой счет. Почему за государственный-то счет? Почему за счет налогоплательщика? Здесь не бедные люди сидят, езди за свой счет".

Однако законопроект в итоге отклонили.