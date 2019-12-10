В Белозерске ликвидирующего ЧП со скважиной предпринимателя поймали пьяным за рулем

10.12.2019 [Происшествия]

Предпринимателя Анатолия Смаковского, который занимается ликвидацией ЧП с самоизливающейся скважиной, поймали в Белозерске пьяным за рулем. Сам мужчина говорит, что не употреблял алкоголь, а только полоскал рот спиртосодержащим раствором. Тем не менее, суд признал его виновным в административном правонарушении и лишил водительских прав на полтора года.

Инцидент произошел в райцентре 16 октября. Вечером возле магазина инспекторы ДПС заметили машину, из которой, пошатнувшись, вышел водитель и ушел, забыв закрыть окно. Через пять минут мужчина вернулся в автомобиль и тронулся с места. На ближайшем перекрестке его остановили для проверки документов. По словам инспектора, у водителя, которым оказался Анатолий Смаковский, пахло изо рта алкоголем. Алкотестер показал состояние опьянения, но мужчина с его показателями не согласился, поехал в больницу на освидетельствование.  Там данные о состоянии опьянения подтвердились. Был составлен протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ — управление автомобилем водителем, находящимся в состоянии опьянения.

На суде Смаковский свою вину не признал. Рассказал, что 16 октября работал с 7.30 до 22 часов, после работы поехал в магазин. На обратном пути его остановили полицейские, алкотестер показал превышение нормы алкоголя в выдыхаемом воздухе, однако он с показаниями не согласился.

—  Когда сотрудники полиции его отпустили, он вызвал такси к больнице и поехал на повторное медицинское освидетельствование в Череповец. Спиртного 16.10.2019 г. не употреблял, с утра пользовался жидкостью для полоскания рта «***»,  содержащего спирт, — гласит запись пояснений Смаковского на суде.

В качестве свидетелей выступали подчиненные предпринимателя, которые говорили, что их начальник днем не пил и сам очень строго относится к тем, кто выпивает на рабочем месте. 

Тем не менее, суд критически отнесся к позиции Смаковского, посчитав, что рассказ о жидкости для полоскания рта — способ избежать наказания. 

— Привлечь Смаковского А.Б. к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 30000 (тридцать тысяч) рублей с лишение права управления транспортными средствами сроком на 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, — говорится в решении мирового судьи по судебному участку № 44.

Предприниматель имеет право обжаловать это решение.

Ранее NewsVo сообщал, что в Белозерске приостановили работы по ликвидации самоизливающейся скважины на улице Шукшина. Несмотря на тампонаж, вода продолжает сочиться.

Тэги: пьяные водители
Сюжет: прорыв скважины в Белозерске

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