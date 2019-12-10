Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков

10.12.2019 [Общество]

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался  на 84 году жизни в одной из клиник немецкого города Мюнхен. По данным Рен-тв, в медучреждении Лужкову проводили операцию на сердце.

Юрий Лужков занимал мэра столицы с 19​92 по 2010 год, с Вологодской областью его связывает участие в проекте «Великий Устюг — родина Деда Мороза». В 1997 году в рамках юбилейных мероприятий (Москва, Вологда и Великий Устюг тогда отмечали 850-летие) Лужков посетил Вологодскую область и позже поддержал идею местных властей «поселить» зимнего волшебника в Великом Устюге. "Медуза" писала, что за первые десять лет 200 миллионов рублей в проект вложила Москва, чуть больше, 276 миллионов, — федеральный бюджет, а остальное — областной бюджет, спонсоры, инвесторы.

____________________________________________________________________________________________________________

В темуКак Дед Мороз поселился в Великом Устюге и кто на самом деле был автором этой идеи

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологду начали поступать троллейбусы из Москвы
«Хотим развития». Молодые активные люди рассказали, почему уезжают из Вологды
В Вологде проводят публичные слушания, чтобы разрешить строить дом на Горького с отклонением от норм
Пять человек получили травмы из-за выезда на встречку «Ауди» в Вологодском районе
В Череповце годовалый мальчик погиб, выпав из окна
Власти передумали удлинять взлетную полосу аэропорта в Вологде
В Череповецком районе годовалый мальчик умер от пневмонии
На украшение Вологды к Новому году потратят почти 11 миллионов рублей
Следователи: причина смерти пропавшего вологжанина Даниила Репина, скорее всего, не криминальная
В Бабаевском районе под грузовиком обрушился мост через реку Сиуч
10.12.2019 [Общество]

Мать выпавшего из окна в Череповце годовалого мальчика приговорили к ограничению свободы

327
0
09.12.2019 [Общество]

В Череповецком районе изъяли троих детей из семьи, в которой умер годовалый мальчик

882
0
06.12.2019 [Происшествия]

В Череповце годовалый мальчик погиб, выпав из окна

3267
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

13 новых остановок смонтируют в Вологде до конца года
14-летняя девочка выпала из окна третьего этажа в Череповце
Заксобрание Вологодской области купило «Тойоту» за 1,8 млн рублей
Мать выпавшего из окна в Череповце годовалого мальчика приговорили к ограничению свободы
В Белозерске ликвидирующего ЧП со скважиной предпринимателя поймали пьяным за рулем
Департамент градостроительства Вологды возглавил экс-директор «Дорремстроя» Алексей Гостинцев
В Нюксенском районе убившего лося браконьера приговорили к обязательным работам
 


04.12.2019 [Общество]

«Хотим развития». Молодые активные люди рассказали, почему уезжают из Вологды

6983
0
10.12.2019 [БлогоVO]

Вопрос об участке строительства мостового перехода через реку Вологда

167
0
10.12.2019 [Обзор Прессы]

Не окладом единым: в России захотели выравнять зарплаты учителей

353
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика