Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался на 84 году жизни в одной из клиник немецкого города Мюнхен. По данным Рен-тв, в медучреждении Лужкову проводили операцию на сердце.

Юрий Лужков занимал мэра столицы с 19​92 по 2010 год, с Вологодской областью его связывает участие в проекте «Великий Устюг — родина Деда Мороза». В 1997 году в рамках юбилейных мероприятий (Москва, Вологда и Великий Устюг тогда отмечали 850-летие) Лужков посетил Вологодскую область и позже поддержал идею местных властей «поселить» зимнего волшебника в Великом Устюге. "Медуза" писала, что за первые десять лет 200 миллионов рублей в проект вложила Москва, чуть больше, 276 миллионов, — федеральный бюджет, а остальное — областной бюджет, спонсоры, инвесторы.

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В тему: Как Дед Мороз поселился в Великом Устюге и кто на самом деле был автором этой идеи