Областной центр поддержки одаренных детей «Импульс» объявил набор на смену для подготовки к олимпиадам

09.12.2019 [Общество]

Областной центр поддержки одарённых детей «Импульс» открыл набор детей из Вологды на бесплатную профильную смену по подготовке к региональному этапу Всероссийской олимпиады школьников. Заявки на участие принимаются с 6 по 11 декабря.

«К участию в декабрьской профильной смене приглашаются: обучающиеся 9-11 классов общеобразовательных организаций Вологды, имеющих высокую результативность участия в олимпиадах различных уровней, а также успешно прошедших конкурсный отбор», — сообщает образовательный центр.

Подробную информацию о критериях отбора можно найти на сайте «Импульса».

Отбор участников пройдёт на основании электронных заявок, которые должны подать родители или сами учащиеся. Отметим, что к заявке необходимо прикрепить документ, подтверждающий успехи ребёнка. Там же необходимо указать направление, выбранное для подготовки: физика, биология, математика или информатика.

Ориентировочное количество участников по всем направлениям — около 100 человек. Прошедших отбор, ждут интенсивное обучение с ведущими педагогами области, а также культурная программа. Вопросы по проведению профильной смены можно присылать по адресу: molotova_av@impulse35.ru.

Как ранее сообщал NewsVo, Центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи области открылся 29 ноября в Вологде. Ежегодно в нем будут заниматься около 4000 ребят из разных уголков региона.

Тэги: школьные олимпиады, дети, одаренные дети

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