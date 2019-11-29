Областной центр поддержки одаренных детей «Импульс» открыли в Вологде

Центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи области открылся сегодня в Вологде. Ежегодно в нем будут заниматься около 4000 ребят из разных уголков региона, сообщает пресс-служба губернатора.

Основное здание «Импульса» расположено на улице Горького, 101 областной столицы. На площади в полторы тысячи квадратных метров здесь находятся три лаборатории по химии, физике и биологии, современные лектории, кабинеты по робототехнике и 3D-моделированию, а также зона коворкинга. Особый интерес юных биологов вызывает «живая фитостена», на которой высажено несколько видов растений.

«Каждый ребенок талантлив, но нужно дать импульс для его развития. Наша задача — воспитать ученых, спортсменов, музыкантов, которые будут достойно представлять страну на мировых аренах, востребованы в различных отраслях. Сегодня мы сделали большой шаг в этом направлении. При поддержке Президента РФ Владимира Путина открыли центр для одаренных детей, — отметил губернатор области Олег Кувшинников. — Мы уже занимаем третье место в Северо-Западном округе и шестое место в стране по количеству победителей школьных олимпиад. Уверен, открытие этого центра позволит выйти на другой уровень и помочь выявить настоящие вологодские таланты».

Часть лабораторий и аудиторий разместились также на базе «Вологодского многопрофильного лицея», который стал оператором Центра, а жить одаренные дети будут в современном кампусе «Вологодского института развития образования».

«Мы также сотрудничаем со спортивными школами и Вологодским колледжем искусств для проведения на их базе тематических смен по направлениям „Спорт“ и „Искусство“. Также у нас будут смены по различным направлениям — это экспериментальная, проектная и непосредственно подготовка к олимпиадам», — рассказала руководитель «Импульса» Ольга Проничева.

Образовательные программы центра рассчитаны на школьников с 5 по 11 классы. Ежегодно обучение здесь будут проходить до 900 ребят на профильных сменах. Каждая из них будет длиться 14 — 21 день. Кроме того, в центре будут проводить работу по дистанционной подготовке школьников к предметным олимпиадам российского и международного уровней. Дистанционное обучение ежегодно смогут пройти более трех тысяч школьников. Отбор на каждую смену будет индивидуальным, а обучение и проживание для ребят бесплатным.