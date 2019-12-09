В Сазоново обещают модернизировать и заново открыть завод по производству стеклотары

В поселке Сазоново Чагодощенского района собираются модернизировать и заново открыть завод по производству стеклотары. Новый проект, представленный на инвестиционном совете при губернаторе Вологодской области, предусматривает реконструкцию производственного комплекса, стекловаренной печи, вспомогательных зданий и инженерных сооружений, а также приобретение нового оборудования.

«У нас будет открыта одна печь с годовой мощностью около 70 тысяч тонн — 240 млн бутылок. Будем производить десять позиций только в зеленом цвете. Планируем приобрести три стеклоформующих машины, линию транспортировки, инспекционные машины и поллетайзер. Уже в феврале–марте этого года на работу выйдет основная доля персонала», — сказала представитель инвестора ООО «Русджам Стеклотара Холдинг» Ольга Иванько. Помимо чагодощенского, в холдинг входят ещё 4 стекольных завода.

Объём инвестиций в проект составит 793 миллиона рублей. Будет создано 159 рабочих мест. Запуск производства намечен на апрель 2020 года.

«Посёлок Сазоново давно ждал открытия этого завода, который обеспечит рабочими местами полторы сотни человек», — подчеркнул губернатор области Олег Кувшинников.

Стекольное производство в Сазоново было основано помещиком Бакуниным в 1860 году.

«Он (ред. - завод) строился на левом берегу реки Песь. Помещик Бакунин избрал это место потому, что вблизи были запасы песка, леса, воды. Реки Песь и Ратца — удобный водный путь для сплава леса и транспортировки готовой продукции», — пишет автор книги «Стекольный край»

Долгие годы завод являлся градообразующим предприятием, пока в 2013 году не было принято решение о консервации производства из-за нерентабельности и «проседания рынка». Закрытие сильно отразилось на жителях посёлка, некоторые из которых были вынуждены уехать работать в другие регионы.

Отметим также, что на инвестиционном совете было представлено ещё три проекта: строительство фабрики по производству иван-чая в Междуреченском районе, производство древесных гранул (пеллет) на площадке действующего лесопильного завода в Белозерском районе и поддержка строительства завода по производству перекрёстно-склеенных панелей в Сокольском районе. Все заявки были одобрены и включены в перечень приоритетных инвестиционных проектов.