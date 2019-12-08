В Междуреченском районе планируют построить фабрику по производству иван-чая

08.12.2019 [Общество]

Проект культивирования и производства иван-чая в Междуреченском районе Вологодской области был рассмотрен на инвестиционном совете при губернаторе. ООО «Майский Иван-Чай» планирует создать там производственно-сырьевую базу и уже больше двух лет работает над организацией работы фабрики: определены земли, совместно с ВГМХА имени Николая Верещагина проведено больше 20 экспериментов по выращиванию и культивированию растения в Вологодской области.

«Для принятия решения строительства чайной фабрики мы должны быть уверены в положительных результатах экспериментов, и в том, что сможем создать собственную сырьевую базу. Мы хотим достигнуть лидерства в производстве и выращивании иван-чая и для этого просим поддержки Департамента сельского хозяйства области в признании кипрея сельхозкультурой», - обратился к участникам заседания генеральный директор ООО «Майский Иван-Чай» Сергей Костин.

В случае реализации проекта выращенный в Вологодской области иван-чай будут продавать в 30 стран мира. Объём инвестиций составит 634 млн рублей. Благодаря новому производству появится возможность трудоустроить 273 человека, 102 из них будут работать сезонно.

Генеральный директор ООО «Майский Иван-Чай» попросил у членов инвестиционного совета предоставить необходимый для реализации проекта земельный участок в аренду без проведения торгов. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников поручил департаменту сельского хозяйства области провести переговоры с Министерством сельского хозяйства РФ о признании кипрея сельхоз культурой.

«Это исторический проект не только для Вологодской области, но и для всей Российской Федерации. В царской России иван-чай был исконно русским напитком и вместе с маслом поставлялся во многие страны мира. Мы возрождаем наши русские традиции. Я рад, что такая крупная компания – один из лидеров на рынке чая, приняла решение реализовать свой проект на территории Вологодской области», - резюмировал губернатор области Олег Кувшинников.

О том, как производство иван-чая наладили в поселке Чебсара Шекснинского района, читайте в материале NewsVo "Иван-чай по-вологодски" 

Материал опубликован в рамках договора с АУ ВО "ВОИЦ".  

Тэги: вологодский иван-чай

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