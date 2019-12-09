Департамент соцзащиты населения Вологодской области возглавил Александр Ершов

С 9 декабря руководителем департамента социальной защиты населения Вологодской области назначен Александр Ершов.

- Александр Васильевич родился в Усть-Кубинском районе. Окончил ВГМХА Н.В.Верещагина и Северо-Западную академию государственной службы. С 2000 года он работает в сфере социальной защиты и уже зарекомендовал себя как грамотный специалист. На новой должности перед Александром Васильевичем стоят важные задачи. Прежде всего, это обеспечение мер государственной поддержки и социальных выплат тем, кто в этом нуждается, исполнение поручений по инициативам, которые я озвучил во время «Прямой линии» в прошлом году, продолжение социального проекта «Забота», создание комфортных условий для наших ветеранов, а также подготовка к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, - сообщает официальная группа губернатора Вологодской области ВКонтакте.