Департамент соцзащиты населения Вологодской области возглавил Александр Ершов

09.12.2019 [Политика]
Департамент соцзащиты населения Вологодской области возглавил Александр Ершов

С 9 декабря руководителем департамента социальной защиты населения Вологодской области назначен Александр Ершов.

- Александр Васильевич родился в Усть-Кубинском районе. Окончил ВГМХА Н.В.Верещагина и Северо-Западную академию государственной службы. С 2000 года он работает в сфере социальной защиты и уже зарекомендовал себя как грамотный специалист. На новой должности перед Александром Васильевичем стоят важные задачи. Прежде всего, это обеспечение мер государственной поддержки и социальных выплат тем, кто в этом нуждается, исполнение поручений по инициативам, которые я озвучил во время «Прямой линии» в прошлом году, продолжение социального проекта «Забота», создание комфортных условий для наших ветеранов, а также подготовка к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, - сообщает официальная группа губернатора Вологодской области ВКонтакте.

Напомним, ранее департаментом руководила Лариса Каманина. С 30 сентября ее назначили куратором социального блока правительства Вологодской области вместо Олега Васильева.

Александр Ершов в департаменте соцзащиты был заместителем Ларисы Каманиной и возглавлял управление по вопросам развития социальной инфраструктуры.

 

Тэги: правительство области
Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

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