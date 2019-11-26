Лариса Каманина официально утверждена в должности замгубернатора Вологодской области

26.11.2019 [Политика]

Лариса Каманина утверждена в должности заместителя губернатора Вологодской области, курирующего социальный блок. Глава региона Олег Кувшинников объявил о ее назначении на оперативном совещании в правительстве региона 26 ноября.

Как ранее сообщал NewsVo, 19 сентября губернатор Вологодской области Олег Кувшинников принял отставку регионального правительства и озвучил его новый состав. Все чиновники сохранили свои места, кроме замгубернатора Олега Васильева.

Позже, как пишут СМИ, глава региона сообщил журналистам, что причиной стало «нарушение должностной этики», однако что именно совершил Васильев, не уточнил, добавив, что по данному факту проводится служебная проверка. По данным NewsVo, чиновника задержали пьяным за рулем и сейчас материалы проведенной по данному факту проверки рассматривает суд.

Вместо Олега Васильева куратором социального блока правительства Вологодской области 30 сентября назначили Ларису Каманину, начальника регионального департамента соцзащиты. С сегодняшнего дня место главы департамента вакантно.

Тэги: замгубернатора, назначения, правительство области

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