Глава департамента соцзащиты Лариса Каманина будет курировать работу социального блока областного правительства

Вместо Олега Васильева курировать работу социального блока правительства Вологодской области временно будет начальник департамента соцзащиты Лариса Каманина. Об этом 30 сентября объявил губернатор Олег Кувшинников.

«Лариса Владимировна, на посту руководителя департамента соцзащиты вы зарекомендовали себя эффективным и компетентным руководителем, поэтому я принял решение в этот переходный период дополнительно возложить на вас обязанности куратора всего социального блока. В вашем ведении также будут находиться такие важные направления, как образование, здравоохранение, культура и туризм, физкультура и спорт. Это непростая и очень чувствительная сфера, от работы которой зависит социальное самочувствие наших вологжан. Желаю вам удачи, со своей стороны готов оказать вам всю необходимую помощь и поддержку», — обратился к Каманиной глава региона.

По словам губернатора, в числе приоритетных социальных задач сейчас - продолжение работы по реализации национальных проектов и всех социальных программ, инициированных в последние годы.

Как ранее сообщал NewsVo, 19 сентября губернатор Вологодской области Олег Кувшинников принял отставку регионального правительства и озвучил его новый состав. Все чиновники сохранили свои места, кроме замгубернатора Олега Васильева.

Позже, как пишут СМИ, глава региона сообщил журналистам, что причиной стало «нарушение должностной этики», однако что именно совершил Васильев, не уточнил, добавив, что по данному факту проводится служебная проверка.