Администрация Вологды четыре года незаконно платила взносы за капремонт за частную квартиру

09.12.2019 [Общество]

Администрация города Вологды более четырех лет платила взносы за капремонт за частную квартиру. Связанные с ненадлежащим учетом муниципального имущества нарушения выявила прокуратура.

— Установлено, что в соответствии с договором приватизации жилья от 1994 гражданин приобрел право собственности на квартиру с момента регистрации договора в Администрации города Вологды. В 2008 году Администрация города Вологды необоснованного включила указанную квартиру в состав муниципального имущества. Также на протяжении нескольких лет органами местного самоуправления мер к исключению квартиры заявителя из состава муниципального имущества не принималось, — сообщает прокуратура Вологды.

По данным ведомства, из-за ненадлежащего учета муниципального имущества администрация города четыре года незаконно платила взносы за капремонт, в итоге бюджету города был причинение ущерб в 20 тысяч рублей. В адрес мэра города прокуратурой города было внесено представление о необходимости устранить нарушения, оно удовлетворено.

Ранее NewsVo сообщал, что в Вологде суд обязал предпринимательницу Римму Карсанову выплатить 384,5 тысячи рублей долга по взносам на капитальный ремонт дома № 20 по улице Герцена. Изначально сумма долга была больше, но к тому моменту, как Фонд капитального ремонта вышел в суд, по части требований уже истек срок исковой давности. В здании на Герцена, 20 в Вологде работает супермаркет «Золотой ключик» и ресторан «Огород».

 

Тэги: капремонт

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