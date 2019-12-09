В Череповецком районе из семьи, в которой умер годовалый мальчик, изъяли троих детей

В поселке Климовское Череповецкого района из многодетной семьи, в которой умер годовалый мальчик, на время расследования изъяли троих детей. Назначена судмедэкспертиза для установления достоверных причин смерти мальчика, сообщает официальный сайт Череповца.

Ранее NewsVo сообщал, что информация о смерти ребенка поступила следователям около 4 часов утра 4 декабря. Как рассказали родители, утром, проснувшись, они обнаружили, что их сын не подает признаков жизни.

В региональном управлении следственного комитета отмечают, что результаты экспертизы станут известны только через месяц. Специалисты изучают условия жизни и воспитания детей, выясняют, при каких обстоятельствах погиб ребенок.

«По информации от жителей поселка семья была неблагополучной, дети воспитывались не в лучших условиях. Мы проверим это», — пояснила старший помощник руководителя управления СК РФ Наталья Летенкова.

Известно, что многодетной матери из Климовского 27 лет, отцу семейства 31 год. Соседи рассказывают, что женщина не один год злоупотребляла алкоголем.

«Она постоянно куда-то пропадала, уходила в загул иногда на несколько недель, даже беременная загуливала. Она всегда такая была. Я раньше по соседству жила. Дети были предоставлены сами себе, голодные. Мать не готовила, говорила, что им не нравятся супы и каши, да и самой ей не нравится готовить. Мы, соседи, детей подкармливали. Помню, как мать в очередной раз пропала, папа тоже выпивал. Захожу к ним в квартиру, а их тогда годовалая дочь сидит голозадая прямо на бетонном полу с соленым огурцом в руке. Я ее забрала к себе. Старшим детям сказала, что если мать до вечера не объявится, то я в опеку сообщу. Она появилась, — рассказала на условиях анонимности cherinfo.ru бывшая соседка семейства. — Родители часто громко скандалили. Их мальчику сейчас восемь, он ходит в школу, а в садик не ходил. Года два назад мать еще гуляла, муж где-то пропадал все время. Дети оставались со старшим мальчиком. Детей у них четверо: восемь лет и пять, два года и один. Но в последнее время у них вроде все стало тихо».

В 2015 году родителей поставили на учет в комиссии по делам несовершеннолетних администрации Череповецкого района. В 2018 году семью признали социально опасной. После рождения в 2018 году четвертого ребенка ситуация изменилась в лучшую сторону, утверждает главный специалист комиссии по делам несовершеннолетних Татьяна Пороскова. В феврале 2019 года с семьи сняли статус социально опасной, но наблюдение продолжилось.

Сейчас дети находятся в соцучреждениях: восьмилетний мальчик и пятилетняя девочка в центре «Росток» в Череповце, двухлетняя девочка — в детской больнице с ОРЗ. Все дети предварительно прошли медобследование, пневмония ни у кого не выявлена. Младшую девочку после выписки из больницы отправят в Дом ребенка.