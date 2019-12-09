19-летнего череповчанина будут судить за секс со школьницей

09.12.2019 [Происшествия]

В Череповце 19-летнего молодого человека будут судить за секс с 15-летней девочкой. По версии следствия, инцидент произошел в декабре 2018 года, когда фигуранту было 18 лет. 

— Воспользовавшись тем, что девочка сбежала из дома, он пригласил ее в гости, предложил вина и склонил к добровольной интимной связи, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста). Сейчас следствие завершено, материалы переданы в суд.

Ранее NewsVo сообщал, что в Грязовецком районе вынесли приговор 27-летнему мужчине, который увел в лес и изнасиловал девушку-подростка. Инцидент произошел 17 июня в одном из населенных пунктов муниципалитета.

 

Тэги: секс, школьники, дети, суды

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