Грязовчанина, который увел в лес и изнасиловал девушку-подростка, приговорили к 8 годам колонии

В Грязовецком районе вынесли приговор 27-летнему мужчине, который увел в лес и изнасиловал девушку-подростка. Инцидент произошел 17 июня в одном из населенных пунктов муниципалитета.

Как ранее сообщал NewsVo, в тот день подсудимый был пьян и, гуляя, встретил на улице 16-летнюю девушку. Познакомившись с ней, он предложил ей прогуляться, та согласилась. В лесополосе подсудимый предложил новой знакомой заняться сексом.

— Получив от девушки отказ, мужчина, сознавая, что она является несовершеннолетней, совершил изнасилование, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Суд признал грязовчанина виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней). Ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на 1 год.