В Грязовецком районе пьяный мужчина изнасиловал девушку-подростка

В Грязовецком районе следователи возбудили в отношении 27-летнего местного жителя уголовное дело об изнасиловании несовешеннолетней. Инцидент произошел 17 июня в одном из населенных пунктов муниципалитета.

По версии следствия, 27-летний местный житель, гуляя, встретил на улице 16-летнюю девушку.

- Познакомившись и будучи в состоянии алкогольного опьянения, он решил вступить с ней в половую связь. Несмотря на отказ девушки, он затащил ее лесополосу и, применяя насилие, изнасиловал. Затем мужчина скрылся, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Опросив очевидцев, видевших гулявшую пару, следователи СКР и полицейские вычислили подозреваемого в изнасиловании и задержали его. Известно, что молодой человек ранее был судим.

Расследование дела, возбужденного по п.«а» ч.3 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней), продолжается. Решается вопрос об аресте подозреваемого.

Ранее Newsvo сообщал, что в Вологде вынесли приговор 55-летнему мужчине, который развращал и пытался изнасиловать 6-летнюю девочку и ее 4-летнюю сестру. Инцидент произошел в Шексне в апреле 2018 года.