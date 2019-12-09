Вологжане проголосовали против строительства дома на улице Горького с отклонением от норм

6 декабря в администрации Вологды прошли публичные слушания, посвящённые строительству нового дома по адресу ул. Горького, 100. Жители не разрешили строить его с отклонением от норм.

Ранее NewsVo сообщал, что жильцы дома на Самойло 12 обеспокоены возможным повреждением их дома во время стройки. По нормам такие здания можно возводить на участке площадью не менее 15 соток, а многоквартирный дом на Горького, 100 хотят построить на территории площадью 11,2 сотки. Кроме того, там разрешено строить только здание не выше двух этажей. Чтобы получить разрешение на отклонение от предельных норм, застройщик – ООО «Стройимпульс» - попросил администрацию Вологды провести публичные слушания.

К назначенному времени на Ленина, 2 пришло более 40 человек. Перед началом слушаний каждый должен был пройти процедуру регистрации. Часть присутствующих получила карточки жёлтого цвета, дающие возможность голосовать по представленным проектам. Такую же карточку получил представитель компании-застройщика, чем некоторые из жильцов дома на Самойло, 12 и Горького, 102 были возмущены. Представитель департамента градостроительства пояснила, что он получил право голоса потому, что является лицом, заинтересованным в проекте. Часть пришедших вологжан были зарегистрированы в качестве слушателей без права голосования.

Проект будущего дома на Горького, 100 презентовал представитель компании-застройщика «Стройимпульс» Виктор Михайлов. Несмотря на то, что в зале был проектор, презентация проекта была распечатана на листах, которые докладчик держал в руках.

- Вопрос, который мы выносили, заключается в том, чтобы построить 5-этажный дом на углу улиц Самойло и Горького… Вопрос в чём? Четыре этажа мы строить можем, но можем построить и пять. У нас всё хорошо, всё проходит по балансам… Может быть, всё-таки согласитесь на 5-этажный дом? Всё лучше, чем этот пустырь, - озвучив это предложение, Михайлов предложил перейти к вопросам из зала.

Справа перед жителями стоит представитель компании-застройщика «Стройимпульс» Виктор Михайлов.

Первые два вопроса касались возможного повреждения фундамента дома на Самойло, 12 и подъезда к соседним домам во время стройки. Поскольку во время ответов на эти вопросы из зала раздавались реплики, призывающие запретить стройку совсем, представитель департамента градостроительства Вологды напомнила о том, что сделать это по нормам законодательства нельзя: у участка есть собственник, кроме того, по кадастровой карте, земля предназначена для строительства жилых домов. Таким образом, собственник участка может начать там строительство, если будут соблюдены все нормы.

Отметим, что для этого ему бы пришлось менять проект, поскольку в нынешнем виде он нарушает принятые в Вологде нормы.

На публичных слушаниях выступил также депутат заксобрания Денис Долженко, накануне встречавшийся с жителями соседних с будущей стройкой домов. Он напомнил, что в 2009 году уже было принято решение о том, что «никаких домов там не будет».

«Опять-таки, у нас есть указание и губернатора и мэра, что никакой точечной застройки в городе не должно быть. Этой проблеме 10 лет, и я с 2009 года ей занимаюсь. Для меня очень удивительно, что она опять возникла. Мы будем стоять на том, что стройки здесь быть не должно, и неважно какой будет дом.

Долженко также отметил, что, если стройка будет соответствовать закону и регламентам, противиться ей будет невозможно. Тем не менее, по его словам, интересы жителей близлежащих домов не должны пострадать.

Результат голосования на публичных слушаниях были такими: 1 «за», 23 «против», 1 воздержался. Таким образом, проект постановления о разрешении на строительство здания на Горького, 100 с отклонением от норм не был поддержан жителями.