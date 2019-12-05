В Вологде проводят публичные слушания, чтобы разрешить строить дом на Горького с отклонением от норм

В редакцию Newsvo обратились жители дома на улице Самойло, 12, которые обеспокоены будущим строительством 5-этажного дома по соседству. Дело в том, что по нормам такие здания можно возводить на участке площадью не менее 15 соток, а многоквартирный дом на Горького, 100 хотят построить на территории площадью 11,2 сотки. Кроме того, там разрешено строить только здание не выше двух этажей.

Чтобы получить разрешение на отклонение от предельных норм, застройщик – ООО «Стройимпульс» - попросил администрацию Вологды провести публичные слушания.

Во встрече должен принять участие представитель ООО «Стройимпульс», которое будет возводить новый дом. Фирма хочет получить разрешение жителей строить его на участке размером 11,2 сотки (ред. – больше места там нет), то есть с нарушением норм. Таким образом, здание будет стоять слишком близко к Самойло, 12 (менее чем 15 метрах). Кроме того, там останется мало свободной территории.

Фактически, это та самая точечная застройка, о прекращении которой в Вологде говорил губернатор Олег Кувшинников, потому что она портит облик города.

Участок, где собираются строить дом. Фото Newsvo.

Кроме того, на этом участке нельзя возводить пятиэтажный дом, напоминает градозащитное движение "Настоящая Вологда":

- Это утверждено постановлением Правительства области №1200 "Об утверждении предмета охраны, границы территории и требований к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения регионального значения город Вологда". Областной нормативный акт принят 24.12.2018.

В приложении I этого постановления указано, что территория предназначена под двухэтажную застройку (см. схему в галерее).

О границах исторического поселения прекрасно знает Администрация города. На каком основании она назначает публичные слушания и выставляет для демонстрации 5-этажное здание?

Newsvo нашел проект дома, который хотят возвести на Горького, 100:

Основное опасение жильцов, по словам председателя ТСЖ «Самойло 12» Александра Соловьёва, заключаются в том, что фундамент их дома может быть повреждён новой стройкой:

- Изысканий никто не проводил. Какой там грунт? Если будут копать котлован и там окажутся грунтовые воды, то наш домик просто съедет». Собственники квартир также озабочены снижением уровня освещённости дома солнцем и возможности заезда во двор машин скорой помощи и пожарной службы.

Александр Соловьёв также рассказал, что несколько лет назад на том же участке тоже собирались строить дом. Представители компании-застройщика обходили квартиры жильцов с просьбой подписать разрешение на стройку с нарушением предельных норм разрешённого строительства. Тогда собственники квартир отказались дать такое разрешение.

Как выяснил Newsvo, даже сами слушания организованы с нарушениями. Согласно «Положению о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Город Вологда», мэр должен принять постановление о назначении слушаний не позднее чем за 15 календарных дней до дня их проведения (ред. – речь идет конкретно о слушаниях по вопросам отклонения от норм разрешенного строительства. См. п. 2.4.7 Положения).

Между тем, Сергей Воропанов подписал постановление о назначении этих слушаний 25 ноября. А сами слушания назначены на 6 декабря. Жители дома на Самойло, 12 узнали о них на днях, когда на их доме появилось объявление.

Слушания пройдут по адресу Ленина, 2, каб. 38. Напомним, что в них могут принимать участие все жители Вологды. Для участия во встрече необходимо зарегистрироваться, с собой нужно иметь паспорт. Регистрация начнётся в 15.00 и закончится 16.59. Начало слушаний в 17.00. Если большинство участников слушаний проголосуют против отклонения от норм, то администрация Вологды не сможет разрешить строить этот дом.

Жители Самойло, 12 разместили на доме объявление, в котором просят прийти и проголосовать против нарушения норм строительства:

Добавим, что на этих же слушаниях жителям предложат проголосовать за разрешение отклониться от норм при строительстве индивидуальных жилых домов на улице Муромской и Верхнем переулке, 52.