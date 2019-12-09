В Великом Устюге водитель без прав насмерть сбил 61-летнюю женщину

09.12.2019 [Происшествия]
В Великом Устюге водитель без прав насмерть сбил 61-летнюю женщину

В Великом Устюге водитель иномарки насмерть сбил женщину, переходившую дорогу вне "зебры". Трагедия произошла утром 7 декабря на улице Гледенской.

По данным областного УМВД, не имеющий водительских прав 23-летний молодой человек, управляя "Шевроле Лачетти", совершил наезд на 61-летнюю женщину, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода, в зоне его видимости. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте. Водитель с места ДТП скрылся, но был найден полицейскими и задержан.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее NewsVo сообщал, что в Вологодском районе водитель «Ауди» выехал на встречку и врезался в «Лексус»: пострадали пять человек. ДТП произошло около 20 часов 6 декабря на 41 км автодороги Вологда-Новая Ладога.

Тэги: ДТП, сбили насмерть
Фото пресс-службы областного УМВД

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