Вологжанка отдала за «снятие порчи» деньги и золото на 398 тысяч рублей

08.12.2019 [Происшествия]

В Вологде мошенница забрала у пенсионерки деньги и золото на общую сумму почти в 400 тысяч рублей, обещая "снять порчу", сообщает пресс-служба областного УМВД.

В полицию обратилась 61-летняя женщина. По словам вологжанки, она два месяца пускала к себе домой малознакомую женщину, которая проводила обряды для снятия порчи. За это время заявительница отдала гостье деньги и золотые украшения на общую сумму 398 тысяч рублей. Поняв, что ее обманули, пенсионерка обратилась в полицию.

Ранее NewsVo сообщал, что череповчанка перевела около двух миллионов рублей экстрасенсам, обещавшим вылечить ее больного родственника. Когда она поняла, что ей не помогли, то мошенники предложили вернуть ей потраченные средства за доплату.

Тэги: мошенничество, пенсионеры

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