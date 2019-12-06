Вологжанина приговорили к двум годам колонии за непристойную переписку с детьми

Жителя Вологды осудили за непристойную переписку с детьми в соцсетях. Молодой человек приговорен к реальному сроку решения свободы.

Как ранее сообщал NewsVo, 21-летний вологжанин вел переписку в соцсети с тремя девочками 12, 14 и 15 лет. Молодой человек пересылал им собственные фотографии интимного характера, склоняя их к взаимности. За это суд приговорил жителя Вологды к двум годам лишения свободы. Однако позже удалось найти доказательства других преступлений, которые мужчина совершил еще на свободе.

- По версии следствия, в сентябре 2018 года в областном центре 21-летний вологжанин, используя мобильный телефон, рассылал порнографические снимки в сети Интернет несовершеннолетним пользователям одной из социальных сетей, так же проживающим в Вологде. Своими действиями обвиняемый посягнул на нравственное развитие 7 потерпевших в возрасте от 12 до 16 лет, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Уголовное дело возбудили по ч.3 ст. 135 и п.«б» ч.3 ст. 242 (развратные действия и незаконные изготовление и оборот порнографических материалов). Суд признал молодого человека виновным и назначил наказание в виде 2 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.