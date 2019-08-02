21-летний вологжанин в соцсети рассылал порнофотографии детям

02.08.2019 [Происшествия]

В Вологде следователи выявили новые эпизоды преступлений, совершенных уже осужденным за развратные действия по отношению к маленьким девочкам мужчине. 

Так, ранее сообщалось, что 21-летний вологжанин вел переписку в соцсети с тремя девочками 12, 14 и 15 лет. Молодой человек пересылал им собственные фотографии интимного характера, склоняя их к взаимности. За это суд приговорил жителя Вологды к двум годам лишения свободы. Однако позже удалось найти доказательства других преступлений, которые мужчина совершил еще на свободе.

- По версии следствия, в сентябре 2018 года в областном центре 21-летний вологжанин, используя мобильный телефон, рассылал порнографические снимки в сети Интернет несовершеннолетним пользователям одной из социальных сетей, так же проживающим в Вологде. Своими действиями обвиняемый посягнул на нравственное развитие 7 потерпевших в возрасте от 12 до 16 лет, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Уголовное  дело, возбужденное по ч.3 ст. 135 и п.«б» ч.3 ст. 242  (развратные действия и незаконные изготовление и оборот порнографических материалов),  направлено в суд.

Тэги: развращал ребенка, порнография

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