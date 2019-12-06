В Вологодской области предлагают синхронизировать даты каникул во всех школах региона

06.12.2019 [Общество]

Более 2000 вопросов поступило на прямую линию с губернатором в этом году. Самые популярные темы — дороги, социальное обеспечение и здравоохранение, сообщает пресс-служба главы региона.

Одним из первых заданных в ходе линии был вопрос о переносе рабочего дня с 31 декабря на 28 число и просьба сделать каникулы школьников во всех учебных заведениях в одно время.

«Полностью поддерживаю сделать предновогодний день выходным, но осталось три недели. Со следующего года мы с законодательным собранием области оформим инициативу в Государственную Думу РФ. Давайте дадим всем нам возможность подготовится к самому семейному празднику», — ответил Олег Кувшинников. — «По поводу каникул! Когда у меня учились трое сыновей в разных школах, то выезды на дачу, в деревню, в отпуск — постоянно каникулы не совпадают друг с другом. Это огромное неудобство, особенно для многодетных семей. Я предлагаю Департаменту образования со следующего года все каникулы в школах синхронизировать и создать единое расписание».

Больше всего вопросов на линию поступило от жителей Череповца, Вологодского, Череповецкого, Сокольского, Грязовецкого, Великоустюгского и Вытегорского районов. Рекордсменами по количеству обращений стали жители города Вологды. Они прислали около 400 вопросов. Антон Павлов дозвонился в студию в прямом эфире и узнал у губернатора планируется ли запуск скоростных поездов «Ласточка» из Вологды/Череповца в Москву/Санкт-Петербург. 

«К сожалению, организовать движение скоростных поездов «Ласточка» на этих отрезках на данный момент невозможно, так как эти участки железной дороги по техническим причинам не соответствуют высоким скоростям «Ласточки», — ответил Олег Кувшинников.

В торговых центрах в Вологде и Череповце работали выездные площадки. Они были организованы впервые. У горожан была возможность задать вопрос по видеоконференцсвязи. Череповчанка Светлана Шпиль спросила, будет ли светодиодная подсветка на новом мосту, который должны сдать в эксплуатацию в 2022 году. По мнению женщины, из практики других городов, специальная подсветка делает мосты главной достопримечательностью. В Вологде жители улицы Ярославской задали вопрос про строительство детского сада.

Материал опубликован в рамках договора с АУ ВО "ВОИЦ".

Тэги: прямая линия, губернатор, вопросы

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