Прокуратура: в кинотеатре Сокола дети незаконно смотрели фильм «Джокер»

Прокуратура обнаружила в кинотеатре Сокола нарушения федерального закона о защите детей от «информации, наносящей вред их здоровью, нравственному и духовному развитию». Там на фильм «Джокер» пустили детей.

— Сокольской межрайонной прокуратурой в ООО «Киномир-Сокол» выявлены факты допуска на просмотр фильма «Джокер» с ограничением показа для лиц до 18 лет, установленным производителем, несовершеннолетних.

Выяснилось также, что в школах №2 и №3 Сокола контент-фильтры на компьютерах, на которых занимались дети, не ограничивали в полном объеме доступ несовершеннолетних к некоторым интернет-ресурсам, не имеющим отношения к учебе.

Нарушения, связанные с ограничением просмотра детьми кино, были обнаружены прокуратурой Вологды также в кинотеатре «Рояль - Синема». На афишах кинотеатра, которые установлены на фасаде здания торгового центра, не было знаков информационной продукции (знаков с ограничением по возрасту).

Ранее NewsVo также сообщал, что прокуратура обнаружила в филиале Тотемского политехнического колледжа в Никольске нарушения закона о защите детей от информации, «наносящей вред их здоровью, репутации, нравственному и духовному развитию». Выяснилось, что библиотекари колледжа используют неактуальный список экстремистских материалов.