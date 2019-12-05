Прокуратура: в кинотеатре Сокола дети незаконно смотрели фильм «Джокер»

05.12.2019 [Общество]

Прокуратура обнаружила в кинотеатре Сокола нарушения федерального закона о защите детей от «информации, наносящей вред их здоровью, нравственному и духовному развитию». Там на фильм «Джокер» пустили детей.

— Сокольской межрайонной прокуратурой в ООО «Киномир-Сокол» выявлены факты допуска на просмотр фильма «Джокер» с ограничением показа для лиц до 18 лет, установленным производителем, несовершеннолетних.

Выяснилось также, что в школах №2 и №3 Сокола контент-фильтры на компьютерах, на которых занимались дети, не ограничивали в полном объеме доступ несовершеннолетних к некоторым интернет-ресурсам, не имеющим отношения к учебе. 

Нарушения, связанные с ограничением просмотра детьми кино, были обнаружены прокуратурой Вологды также в кинотеатре «Рояль - Синема». На афишах кинотеатра, которые установлены на фасаде здания торгового центра, не было знаков информационной продукции (знаков с ограничением по возрасту).

Ранее NewsVo также сообщал, что прокуратура обнаружила в филиале Тотемского политехнического колледжа в Никольске нарушения закона о защите детей от информации, «наносящей вред их здоровью, репутации, нравственному и духовному развитию». Выяснилось, что библиотекари колледжа используют неактуальный список экстремистских материалов.

— Всего по результатам проверки органами прокуратуры области выявлено 110 нарушений законов, в целях устранения которых внесено 61 представление об устранении нарушений закона, принесено 4 протеста, 6 материалов направлено для рассмотрения вопроса о привлечении виновных лиц к административной ответственности, — сообщает прокуратура Вологодской области.

 

Тэги: кино, дети

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