Библиотеку колледжа в Никольске наказали за использование неактуального списка экстремистских материалов

Прокуратура обнаружила в филиале Тотемского политехнического колледжа в Никольске нарушения закона о защите детей от информации, «наносящей вред их здоровью, репутации, нравственному и духовному развитию».

Так, например, выяснилось, что библиотекари колледжа используют неактуальный список экстремистских материалов.

— Используемый в библиотеке образовательной организации Федеральный список экстремистских материалов является актуальным по состоянию на 10.11.2017, сверка имеющихся библиотечных фондов и поступающей литературы с регулярно пополняющимся Федеральным списком экстремистских материалов проводилась в 2018–2019 гг. не в полном объеме, — сообщает прокуратура Вологодской области.

Кроме того, как отмечают в ведомстве, при запуске поисковой системы одного из компьютеров в кабинете информатики был получен доступ к сайту, содержащему описание жестоких способов насильственной смерти.

— А также к интернет-сайту, на котором размещена оправдывающая противоправное поведение информация о способах нанесения во время уличной драки противнику травм, несовместимых с жизнью, и приемах, использование которых позволит избежать установленной законом ответственности за причинение вреда жизни и здоровью человека, — сообщает прокуратура.

Ведомство попросило Роскомнадзор заблокировать указанные сайты, а в адрес руководства колледжа было направлено представление о необходимости устранить выявленные нарушения.

6 ноября оно было рассмотрено и удовлетворено, допущенные нарушения закона устранены, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.