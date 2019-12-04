Следователи: причина смерти пропавшего вологжанина Даниила Репина, скорее всего, не криминальная

Генетическая экспертиза подтвердила, что найденные в Вологодском районе останки принадлежат пропавшему в начале года вологжанину Даниилу Репину. Об этом 4 декабря сообщило региональное управление следственного комитета. При этом смерть мужчины, скорее всего, не криминальная.

— Следователи получили результаты медико-криминалистической экспертизы, в ходе проведения которой исследованы указанные останки человеческого тела и специалистами не выявлено каких-либо повреждений, свидетельствовавших бы о криминальных причинах смерти мужчины, — говорится в сообщении ведомства.

Как ранее сообщал NewsVo, в начале октября вблизи Стризнево обнаружили в лесу скелетированные человеческие останки. На месте также были найдены сохранившиеся предметы одежды, а также ключи с брелоком, на котором указан госномер машины Репина. Следователи выдвинули версию, что это может быть пропавший вологжанин.

— Останки тела погибшего мужчины обнаружены в лесополосе в 62 метрах от дорожного полотна трассы А-114 перед отвороткой на п.Стризнево. Это место расположено, как выяснили следователи, в 9 км в западном направлении от места обнаружения автомашины Даниила Репина, — сообщал СКР.

Осмотрев найденные предметы, следователи СКР убедились в том, что по описанию они похожи на вещи пропавшего вологжанина.

Утром 10 января этого года житель Вологды Даниил Репин уехал из дома № 27 на улице Ярославская в сторону работы. На работе молодой человек не появился, домой не вернулся.

В ходе доследственной проверки следователям удалось проследить путь вологжанина до автозаправочной станции в Вологде и до деревни Шеломово Вологодского района, где была обнаружена автомашина пропавшего мужчины. Его ценные вещи (ноутбук и сотовый телефон) не похищены, они обнаружены в автомобиле. По словам очевидцев, вологжанин пытался вытащить машину из снега, где она застряла, съехав с дороги, но от помощи местных жителей отказался, а затем, бросив машину, ушел из деревни по дороге, ведущей к полям и реке.

— Организованные в той местности широкомасштабные поисковые мероприятия с привлечением полицейских, волонтеров и спасателей результатов не дали, из-за прошедших обильных снегопадов. Опросом местных жителей установить, что связывало мужчину с этой деревней, не удалось, — сообщается на сайте регионального СК.

По факту безвестного исчезновения 27-летнего вологжанина было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). После тщательного анализа всей добытой по делу информации и сопоставления ее с заключениями указанных и иных экспертиз следователи дадут юридическую оценку произошедшему и примут процессуальное решение.