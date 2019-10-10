Вблизи Стризнево в Вологодском районе нашли останки человека: возможно, это пропавший Даниил Репин

10.10.2019 [Происшествия]

В районе поселка Стризнево в Вологодском районе 10 октября нашли человеческие останки. Следователи говорят, что, возможно, это пропавший в январе 27-летний вологжанин Даниил Репин.

— По результатам осмотра сохранившихся предметов одежды и найденных на месте обнаружения скелетированных останков тела погибшего мужчины ключей с брелоком, на котором указан государственный номер автомашины, можно сделать предварительный вывод о принадлежности их разыскиваемому Даниилу Репину, 1991 года рождения, — говорится в сообщении СУ СК РФ по Вологодской области.

Останки обнаружил случайно местный житель. Следователи назначат экспертизы для подтверждения выдвинутой версии и точного установления личности погибшего, причин его смерти.

Как ранее сообщал NewsVo, утром 10 января этого года Даниил Репин уехал из дома № 27 на улице Ярославская в сторону работы. На работе молодой человек не появился, домой не вернулся.

В ходе доследственной проверки следователям удалось проследить путь вологжанина до автозаправочной станции в Вологде и до деревни Шеломово Вологодского района, где была обнаружена автомашина пропавшего мужчины. Его ценные вещи (ноутбук и сотовый телефон) не похищены, они обнаружены в автомобиле. По словам очевидцев, вологжанин пытался вытащить машину из снега, где она застряла, съехав с дороги, но от помощи местных жителей отказался, а затем, бросив машину, ушел из деревни по дороге, ведущей к полям и реке.

— Организованные в той местности широкомасштабные поисковые мероприятия с привлечением полицейских, волонтеров и спасателей результатов не дали, из-за прошедших обильных снегопадов. Опросом местных жителей установить, что связывало мужчину с этой деревней, не удалось, — сообщается на сайте регионального СК.

По факту безвестного исчезновения 27-летнего вологжанина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Расследование продолжается.

 

 

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