Следователи возбудили уголовное дело по факту исчезновения 27-летнего вологжанина Даниила Репина

21.02.2019 [Происшествия]

По факту безвестного исчезновения 27-летнего вологжанина Даниила Репина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Напомним, утром 10 января этого года Даниил Репин уехал из дома №27 на улице Ярославская в сторону работы. На работе молодой человек не появился, домой не вернулся.

В ходе доследственной проверки следователям удалось проследить путь вологжанина до автозаправочной станции в Вологде и до деревни Шеломово Вологодского района, где была обнаружена автомашина пропавшего мужчины. Его ценные вещи (ноутбук и сотовый телефон) не похищены, они обнаружены в автомобиле. По словам очевидцев, вологжанин пытался вытащить машину из снега, где она застряла, съехав с дороги, но от помощи местных жителей отказался, а затем, бросив машину, ушел из деревни по дороге, ведущей к полям и реке.

- Организованные в той местности широкомасштабные поисковые мероприятия с привлечением полицейских, волонтеров и спасателей результатов не дали, из-за прошедших обильных снегопадов. Опросом местных жителей установить, что связывало мужчину с этой деревней, не удалось,- сообщается на сайте регионального СК. 

Ведется следствие.

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