В Вологде ищут 27-летнего молодого человека, пропавшего 10 января

18.01.2019 [Происшествия]

В Вологде пропал 27-летний Даниил Андреевич Репин. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе УМВД по Вологодской области. Его ищут уже неделю - заявление от родственников в полицию поступило 11 января.

По информации поисково-спасательного отряда "ЮК-СПАС", молодой человек может находиться в поселках Новый источник и Стризнево, в деревне Терпелка и других близлежащих деревнях Вологодского района.

- Последний раз он мог находиться в близи деревни Новый Источник на автомобиле 11 января в 4 утра!!! Автомобиль был обнаружен вблизи деревни Новый Источник, - сообщается в группе отряда.

Даниил Репин уехал из дома №27 на улице Ярославская в сторону работы утром 10 января. На работе молодой человек не появился, домой не вернулся.

Приметы: рост 180 см; вес примерно 76 кг; среднего телосложения

Особые приметы: на левой руке согнут безымянный палец ( в следствие травмы), родинка на локте

Был одет: бирюзовый пуховик "Colambia", темные спортивные штаны, черные сапоги "дутыши".

При себе имел: телефон, документы, банковские карты, сумку с вещами.

Всем, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Даниила Репина просят сообщить по тел.: 102- полиция; 8-921-123-88-80 и 8-921-060-66-56 - волонтеры ПСО "ЮК-СПАС".

 

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