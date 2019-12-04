«Вологда-Чеваката» обменялась победами со «Спартаком» из Санкт-Петербурга

04.12.2019 [Спорт]

«Вологда-Чеваката» обменялась победами со «Спартаком» из Санкт-Петербурга в восьмом туре Чемпионата России по баскетболу среди команд Суперлиги 1.

В первом матче, который прошёл в минувшее воскресение, команды ушли на большой перерыв при равном счёте на табло 30:30. В третьей четверти вологжанки вели игру и перед заключительной десятиминуткой смогли заработать себе небольшой отрыв 47:43. Но в последние десять минут гости сильно прибавили, набрав за четверть 28 очков, а вот вологжанки этот рывок поддержать не смогли, набрав свои среднестатистические 18 баллов. В итоге матч завершился 65:71 в пользу «Спартака». 

В повторном матче между этими командами, который прошел 2 декабря, «спартаковки» только в самом начале матча смогли быть в лидерах, после пробития штрафного броска Дианой Поповой. В дальнейшем «Вологда-Чеваката» взяла "нити игры" в свои руки, доведя матч до победы  - 79:57.

Дабл-дабл, 13 очков 11 подборов, в этом матче в составе «Вологды-Чевакаты» оформила Ирина Мукатаева, 21 очко набрала Ксения Шарова, ещё 16 у Елизаветы Братчиковой.

Следующие матчи пройдут 11-12 декабря, вологжанки отправятся в гости к сыктывкарской «Нике».

Тэги: баскетбол

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