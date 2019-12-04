В Вологодском районе с аукциона продадут картины с изображением усадьбы Спасское-Куркино

04.12.2019 [Общество]
В Вологодском районе с аукциона продадут картины с изображением усадьбы Спасское-Куркино

Хранитель усадьбы Спасское-Куркино в Вологодском районе Александр Сайкин объявил о продаже с торгов картин с изображением усадьбы:

- Мы проводим аукцион по продаже картин, которые были написаны в усадьбе Спасское-Куркино Вологодского района, Вологодской области, в период пленэра летом 2019 года. Все вырученные средства пойдут на содержание главного усадебного дома. Окончание аукциона 8 декабря в 21:00. Мы будем очень признательны каждому участнику.

На торги выставлены три картины: две работы Владимира Баринова, одна - Павла Корягина. Назвать свою цену и выкупить полотна может любой желающий, аукцион проходит на странице усадьбы в соцсети. 

Как ранее сообщал NewsVo, сейчас в Спасском-Куркино проходят масштабные восстановительные работы. Часть из них проводится за счет полученного гранта, часть – за счет районного бюджета.

Тэги: Спасское-Куркино
На фото - картина "Усадьба «Спасское-Куркино»" 2019 г., 18Х22, холст, масло. Автор - Владимир Баринов

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Видеролики пенсионера из Бабаева собирают тысячи лайков в соцсетях
Мужчина и ребенок погибли в ДТП на трассе в Сямженском районе
В Вологде присяжные оправдали обвиняемого в убийстве жены мужчину
«Начинать надо не со сбора денег, а с собственного достоинства». Как решать проблему поборов в детсадах и школах
В Вологодской области разработают новую схему обращения с ТКО
В Белозерске остановили работы по ликвидации ЧП со скважиной: ничего не помогает
В Вологде снесли старинное здание на Самойло, 7
30 ноября в Вологде пройдет митинг за сквер на улице Ярославской
Областной центр поддержки одаренных детей «Импульс» открыли в Вологде
Вологодская область вошла в топ-10 регионов России с наибольшим подорожанием услуг ЖКХ
04.12.2019 [Общество]

На украшение Вологды к Новому году потратят почти 11 миллионов рублей

421
0
04.12.2019 [Экономика]

Бюджет Вологды на 2020 год сформирован с дефицитом в 254 млн рублей

384
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Череповчанин Роман Чижов стал чемпионом мира по кикбоксингу
Новый ФОК обещают построить в Череповце в 2020 году
В Сямженском районе будут судить женщину-опекуна, избивавшую приемных детей
На украшение Вологды к Новому году потратят почти 11 миллионов рублей
«Вологда-Чеваката» обменялась победами со «Спартаком» из Санкт-Петербурга
В Устюжне хозяйка ограбленного ювелирного магазина пыталась взыскать миллионный ущерб с ЧОПа и полиции
В Вологодском районе с аукциона продадут картины с изображением усадьбы Спасское-Куркино
 


04.12.2019 [Общество]

На украшение Вологды к Новому году потратят почти 11 миллионов рублей

421
0
04.12.2019 [БлогоVO]

Странные дела происходят

275
0
30.11.2019 [Обзор Прессы]

Отделение для безнадежных

1107
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика