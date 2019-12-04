В Вологодском районе с аукциона продадут картины с изображением усадьбы Спасское-Куркино

Хранитель усадьбы Спасское-Куркино в Вологодском районе Александр Сайкин объявил о продаже с торгов картин с изображением усадьбы:

- Мы проводим аукцион по продаже картин, которые были написаны в усадьбе Спасское-Куркино Вологодского района, Вологодской области, в период пленэра летом 2019 года. Все вырученные средства пойдут на содержание главного усадебного дома. Окончание аукциона 8 декабря в 21:00. Мы будем очень признательны каждому участнику.

На торги выставлены три картины: две работы Владимира Баринова, одна - Павла Корягина. Назвать свою цену и выкупить полотна может любой желающий, аукцион проходит на странице усадьбы в соцсети.

Как ранее сообщал NewsVo, сейчас в Спасском-Куркино проходят масштабные восстановительные работы. Часть из них проводится за счет полученного гранта, часть – за счет районного бюджета.