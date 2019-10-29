Усадьбе Спасское-Куркино нужны волонтеры для уборки птичьего помёта с чердака

29.10.2019 [Общество]
Усадьбе Спасское-Куркино нужны волонтеры для уборки птичьего помёта с чердака

В усадьбе Спасское-Куркино Вологодского района требуется помощь волонтеров. Для того, чтобы начались работы по ремонту крыши, с чердака нужно убрать птичий помёт. Об этом хранитель усадьбы Николай Сайкин написал на своей странице в соцсети.

— Выяснилась серьёзная проблема, которая находится на чердаке усадебного дома — вековой слой птичьего помёта представляет некоторое неудобство при работах по ремонту крыши. Необходимо со всей площади чердака собрать птичий помёт в полиэтиленовые мешки для дальнейшей транспортировки. Скажу честно, что работа очень пыльная и грязная, но необходимо её выполнить в самое ближайшее время. У нас имеются совковые лопаты, мешки, марлевые повязки, перчатки. Готовы принять желающих в любое время удобное для вас время, — пишет Николай Сайкин.

Работы по восстановлению усадьбы ведутся уже много лет. Сейчас на средства президентского гранта восстанавливается система отопления, на днях там завершили прокладку наружных сетей газоснабжения. На следующей неделе подрядная организация приступит к установке газовых котлов и прокладке внутренней сети газоснабжения. Отдельным длительным этапом станет подготовка системы к пуску газа.

Помимо этого, на следующей неделе здесь начнутся противоаварийные работы: капитальный ремонт крыши, восстановление разрушенных частей кирпичной кладки первого этажа и деревянных элементов несущих стен третьего этажа. Они финансируются областным и районным бюджетами.

22 октября в усадьбе прошло совещание с участием представителей всех подрядных организаций, на котором наметили последовательность работ, составили общий график. При осмотре чердака в ходе этого совещания и выяснилось, что прежде, чем начать работы с крышей, необходимо в достаточно сжатые сроки убрать накопившийся здесь птичий помёт.

Все, кто хотел бы помочь усадьбе, могут звонить Николаю Сайкину по телефону 8-911-504-94-77. 

Тэги: Спасское-Куркино, волонтеры
Фото со страницы усадьбы в соцсети

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