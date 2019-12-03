Уровень воды в реках Вологодской области вновь может повыситься из-за потепления

03.12.2019 [Общество]

Из-за потепления, которое придет в Вологодскую область с 5 декабря, уровень воды в реках региона может вновь повыситься. Об этом сообщает региональное управление МЧС со ссылкой на Вологодский гидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, с четверга в регионе ожидается аномально теплая погода с осадками в виде мокрого снега и дождя, температура днем +1, +4°С, ночью -1, +1°С. Ледообразование прекратится, а там, где лед уже появился, он станет тоньше, возникнут полыньи.

— В этот период на реках Вологодской области начнется повышение уровней воды интенсивностью 5-15 см в сутки, связанное с повышением температуры до положительных значений и таянием снежного покрова, — сообщает ГУ МЧС по Вологодской области.

При этом похолодания, как обещают синоптики, не будет до 15 декабря. Из-за таких погодных условий, как отмечают в УМЧС, вероятность возникновения ЧС, связанных с подтоплением жилых домов и хозпостроек, размыванием дорог и мостов. Кроме того, может увеличиться количество происшествий, связанных с провалом людей и техники под лед рек и водоемов. 

Тэги: МЧС, погода, паводок

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