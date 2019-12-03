Бизнес поможет не подготовленным к ЧС властям Вологды возместить ущерб жителям от затопления

03.12.2019 [Общество]

В Вологде начались выплаты компенсаций  вологжанам, пострадавшим от затопления в ноябре. Пока принято решение возместить ущерб восьми вологжанам из 84 подавших заявления.

Комиссия по оценке ущерба обследовала более 1500 дачных участков, оказавшихся в зоне подтопления. Как сообщает пресс-служба администрации Вологды, компенсации получат восемь человек. Трое из них - в связи с утратой имущества первой необходимости, еще пятеро - у связи с ущербом, нанесенным жилому помещению. 

- Суммы, которые получат семьи, зависят от размера ущерба, нанесенного имуществу или жилью. На данный момент деньги перечислены трем семьям, в состав которых входят пять человек. Общая сумма выплаченной им компенсации составляет 47 тысяч рублей.  По остальным вологжанам, имеющим право на компенсацию, сейчас формируется необходимый пакет документов, выплаты будут произведены в ближайшее время, - пояснил мэр Вологды Сергей Воропанов.

Вологжане, по закону не имеющие право на компенсации, могли обратиться с заявлениями на социальные выплаты в Комплексный центр социального обслуживания населения Вологды и Вологодского района как малоимущие семьи или семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

- На данный момент поступило 14 заявлений от малоимущих граждан, по семи из них принято решение о выплатах, еще ряд заявлений на рассмотрении. Выплаты составят от 2 до 10 тысяч рублей и будут произведены в декабре текущего года. Еще 9 заявлений приняты от вологжан, находящихся в трудной жизненной ситуации. Все они пока на рассмотрении, так как требуют межведомственных запросов, -  сообщает пресс-служба администрации Вологды.

Затопление в Прилуках. Ноябрь 2019 года. Фото жителей из группы "Онлайн Вологда".

В администрации города рассказали, что строительными материалами, одеждой и другими вещами первой необходимости пострадавшим помогут бизнесмены и сельхозпроизводители.

- Составляются списки, и по ним социально ответственный бизнес будет оказывать адресную помощь людям. Ни одну семью в беде не оставим, каждую держим на контроле. В первую очередь задача стоит - обращать внимание на семьи с детьми и на пенсионеров. У многих пропал урожай, посадочный материал, который был оставлен на весну. Здесь на помощь придут сельхозпредприятия - такие договоренности уже есть. Если у жителей остались вопросы, то их можно задавать по телефону ЕДДС: 72-45-00. Каждый звонок будет отработан, постараемся максимально минимизировать последствия паводка,- сказал Сергей Воропанов.

Напомним, после затопления города в ноябре прокуратура занялась выяснением причин такого ЧС. Выяснилось, что у администрации Вологды не было актуализированного плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера.

Кроме того, были выявлены нарушения исполнения законодательства «в сфере обеспечения безопасности гидротехнических сооружений» в деятельности МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал». Речь идет о плотине на реке Вологда.

Тэги: ЧС, компенсации
Сюжет: Затопление населенных пунктов (ноябрь 2019 года)

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