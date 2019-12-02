Прокуратура обнаружила, что в администрации Вологды нет плана действий на случай ЧС в городе

02.12.2019 [Общество]

В администрации Вологды нет актуализированного плана действий на случай чрезвычайной ситуации. К таким выводам во время проверки пришла прокуратура Вологды. 

Проверка администрации и МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» на предмет исполнения законодательства в области защиты граждан, объектов производственного и социального назначения, окружающей среды от чрезвычайных ситуаций проходила с 6 по 29 ноября.

— Установлено, что в администрации Вологды отсутствует актуализированный план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, — сообщает прокуратура Вологды.

Кроме того, были выявлены нарушения исполнения законодательства «в сфере обеспечения безопасности гидротехнических сооружений» в деятельности МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал». Как сообщили NewsVo в прокуратуре города, речь идет о плотине на реке Вологда. 

В адрес мэра Вологды и в адрес руководителя «Вологдагорводоканала» были внесены представления об устранении нарушений закона, которые находятся на рассмотрении.

Есть у прокуратуры претензии и по поводу работы комиссии по оценке ущерба. Так, по документам, она должна рассматривать заявления от граждан на получение компенсации в течение 10 дней.

— Вместе с тем прокуратурой установлено, что администрацией Вологды на момент проверки не рассмотрено более 20 заявлений о возмещении ущерба причиненного гражданам в результате чрезвычайной ситуации, — сообщает прокуратура.

В итоге заместителю мэра Вологды прокуратурой было объявлено предостережение о недопустимости нарушения срока рассмотрения указанных обращений. 

Рассмотрение вышеуказанных мер прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры города.

Ранее NewsVo сообщал, что жители нескольких населенных пунктов в Вологодском районе, которые в начале ноября затопило после дождей, написали открытое обращение губернатору Вологодской области. Это, в частности, поселок Сосновка, деревни Марково, Водогино, Дудинское и Новое, где находится коттеджный поселок Сосновый берег у реки Тошня. По мнению людей, к затоплению могла привести нецентрализованная работа гидросооружений, расположенных на территории Вологды и Вологодского района. В Вологде в результате повышения уровня воды 5-6 ноября оказались затоплены более 700 дачных участков, подвалы жилых домов, проезжие части улиц.

Тэги: ЧС, прокуратура

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде присяжные оправдали обвиняемого в убийстве жены мужчину
«Ребенок начинает понимать, что оценка - это ни о чём». Вологжане рассказывают о семейном образовании
В Вологодской области разработают новую схему обращения с ТКО
«Начинать надо не со сбора денег, а с собственного достоинства». Как решать проблему поборов в детсадах и школах
Мужчина погиб в столкновении фуры и легкового авто на трассе под Вологдой
В Никольске похитили миллион рублей при строительстве ФОКа, который возводила фирма сына замгубернатора?
В Белозерске остановили работы по ликвидации ЧП со скважиной: ничего не помогает
В Вологде снесли старинное здание на Самойло, 7
30 ноября в Вологде пройдет митинг за сквер на улице Ярославской
Выставка советских игрушек 40–80-х годов XX века открылась в Великом Устюге
29.11.2019 [Общество]

В Вологодской области разработают новую схему обращения с ТКО

5238
4

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Прокуратура обнаружила, что в администрации Вологды нет плана действий на случай ЧС в городе
Благотворительные мастер-классы по капоэйре и зумбе пройдут 8 декабря в Вологде
Житель Бабаево ударил ножом пенсионера и поджег его дом
Новым директором транспортного предприятия в Череповце стал экс-начальник цеха «Северстали»
В мае 2020 года запустят авиарейсы из Череповца в Анталью
В Кирилловском районе суд приостановил работу кабинета информатики в Талицкой школе
Писатель Захар Прилепин 3 декабря встретится с читателями в Вологде
 


30.11.2019 [Общество]

«Начинать надо не со сбора денег, а с собственного достоинства». Как решать проблему поборов в детсадах и школах

4587
0
02.12.2019 [БлогоVO]

Имела наглость пожаловаться на высокую переработку и низкие зарплаты врачей

125
0
30.11.2019 [Обзор Прессы]

Отделение для безнадежных

564
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика