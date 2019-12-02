Прокуратура обнаружила, что в администрации Вологды нет плана действий на случай ЧС в городе

В администрации Вологды нет актуализированного плана действий на случай чрезвычайной ситуации. К таким выводам во время проверки пришла прокуратура Вологды.

Проверка администрации и МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» на предмет исполнения законодательства в области защиты граждан, объектов производственного и социального назначения, окружающей среды от чрезвычайных ситуаций проходила с 6 по 29 ноября.

— Установлено, что в администрации Вологды отсутствует актуализированный план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, — сообщает прокуратура Вологды.

Кроме того, были выявлены нарушения исполнения законодательства «в сфере обеспечения безопасности гидротехнических сооружений» в деятельности МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал». Как сообщили NewsVo в прокуратуре города, речь идет о плотине на реке Вологда.

В адрес мэра Вологды и в адрес руководителя «Вологдагорводоканала» были внесены представления об устранении нарушений закона, которые находятся на рассмотрении.

Есть у прокуратуры претензии и по поводу работы комиссии по оценке ущерба. Так, по документам, она должна рассматривать заявления от граждан на получение компенсации в течение 10 дней.

— Вместе с тем прокуратурой установлено, что администрацией Вологды на момент проверки не рассмотрено более 20 заявлений о возмещении ущерба причиненного гражданам в результате чрезвычайной ситуации, — сообщает прокуратура.

В итоге заместителю мэра Вологды прокуратурой было объявлено предостережение о недопустимости нарушения срока рассмотрения указанных обращений.

Рассмотрение вышеуказанных мер прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры города.

Ранее NewsVo сообщал, что жители нескольких населенных пунктов в Вологодском районе, которые в начале ноября затопило после дождей, написали открытое обращение губернатору Вологодской области. Это, в частности, поселок Сосновка, деревни Марково, Водогино, Дудинское и Новое, где находится коттеджный поселок Сосновый берег у реки Тошня. По мнению людей, к затоплению могла привести нецентрализованная работа гидросооружений, расположенных на территории Вологды и Вологодского района. В Вологде в результате повышения уровня воды 5-6 ноября оказались затоплены более 700 дачных участков, подвалы жилых домов, проезжие части улиц.