В полиции подтвердили возбуждение дела о мошенничестве при строительстве ФОКа в Никольске

В полиции подтвердили факт возбуждения уголовного дела о мошенничестве при строительстве ФОКа в Никольске. Об этом говорится в ответе пресс-службы УМВД по Вологодской области на официальный запрос NewsVo.

— В ОМВД России по Никольскому району расследуется уголовное дело по ч. 5 статьи 159 УК РФ (Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности) по возможным фактам нарушения действующего законодательства при строительстве, ущерб устанавливается, — говорится в ответе.

Известно также, что дело возбуждено в отношении неопределенного круга лиц.По неподтвержденным данным NewsVo, полученным изсобственных источников, речь идет о хищении на миллион рублей.

Контракт на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса стоимостью 83,6 млн рублей был заключен в 2014 году с ООО «Азимут». Ее учредитель — сын заместителя губернатора Виктора Рябишина. Информацией о том, работали ли на объекте субподрядчики, NewsVo не располагает.

По данным сайта областного правительства, большая часть необходимых средств — 50 млн. рублей — составила субсидия из федерального бюджета, 30 млн. было выделено из областной казны, остальная сумма — из местной. Согласно первоначальным условиям контракта, сдать объект строители должны были к 1 ноября 2015 года, однако сроки были нарушены: губернатор приехал открывать ФОК в феврале 2016 года.

ООО «Азимут» было зарегистрировано в 2007 году. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, запись о том, что Дмитрий Викторович Рябишин стал учредителем «Азимута», была внесена в регистрационные документы 18 сентября 2012 года. Согласно базе «Контур-Фокус», он до сих пор является учредителем и директором этой фирмы.

Отметим, что ООО «Азимут» ранее было победителем многих аукционов на строительство и ремонт важных социальных объектов Вологодской области: в 2014 году — капремонт корпуса в составе сосудистого центра в БУЗ ВО «Вологодская областная клиническая больница» (5,6 млн руб.), строительство пристройки учебного корпуса к БОУ «Первомайская СОШ» в Кичменгском Городке (43,7 млн руб.), в 2015 году — строительство детсада в Вытегре (170 млн рублей).

По данным «Контур-Фокус», до Рябишина учредителем «Азимута» был Алексей Клевцов. Читателям Newsvo он знаком по скандальной истории с невыплатой зарплат рабочим, выполнявшим капремонт дома на Зосимовской 69 в Вологде.