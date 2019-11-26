В Никольске похитили миллион рублей при строительстве ФОКа, который возводила фирма сына замгубернатора?

26.11.2019 [Общество]

В Никольске расследуют хищение миллиона рублей при строительстве ФОКа. По неподтвержденным данным NewsVo, полученным из собственных источников, возбуждено уголовное дело. В пресс-службе УМВД по Вологодской области пока не прокомментировали данную информацию и попросили направить в их адрес официальный запрос.

Контракт на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса стоимостью 83,6 млн рублей был заключен в 2014 году с ООО «Азимут».  Ее учредитель - сын заместителя губернатора Виктора Рябишина. Информацией о том, работали ли на объекте субподрядчики, NewsVo не располагает.

По данным сайта областного правительства, большая часть необходимых средств - 50 млн. рублей - составила субсидия из федерального бюджета, 30 млн. было выделено из областной казны, остальная сумма – из местной. Согласно первоначальным условиям контракта, сдать объект строители должны были к 1 ноября 2015 года, однако сроки были нарушены: губернатор приехал открывать ФОК в феврале 2016 года.

- ФОК предназначен для проведения учебно-тренировочного процесса и соревнований по спортивным играм. Здесь оборудован игровой, тренажерный, теннисный залы и зал для занятий самбо, медицинский кабинет, раздевалки, душевые, сауна с комнатой отдыха. Ежемесячная пропускная способность – более 7 тысяч человек в месяц, - сообщал сайт правительства в 2016 году.

Фото с сайта областного правительства.

ООО «Азимут» было зарегистрировано в 2007 году. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, запись о том, что Дмитрий Викторович Рябишин стал учредителем «Азимута», была внесена в регистрационные документы 18 сентября 2012 года. Согласно базе «Контур-Фокус», он до сих пор является учредителем и директором этой фирмы.

Отметим, что ООО «Азимут» ранее было победителем многих аукционов на строительство и ремонт важных социальных объектов Вологодской области: в 2014 году – капремонт корпуса в составе сосудистого центра в БУЗ ВО "Вологодская областная клиническая больница" (5,6 млн руб.), строительство пристройки учебного корпуса к БОУ «Первомайская СОШ» в Кичменгском Городке (43,7 млн руб.), в 2015 году - строительство детсада в Вытегре (170 млн рублей).

По данным «Контур-Фокус», до Рябишина учредителем «Азимута» был Алексей Клевцов. Читателям Newsvo он знаком по скандальной истории с невыплатой зарплат рабочим, выполнявшим капремонт дома на Зосимовской 69 в Вологде.

UPD 18.00: В областном УМВД подтвердили наличие уголовного дело, отметив, что оно возбуждено в отношении неопределенного круга лиц, но не сказали, по какой статье.

Тэги: ФОК, коррупция

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