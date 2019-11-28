Экс-директора Вашкинского лесхоза приговорили к трем годам колонии за растрату с ущербом в 8,8 млн рублей

28.11.2019 [Общество]

Суд признал бывшего директора Вашкинского лесхоза виновным в растрате и причинении руководимой им организации имущественного ущерба в 8,8 млн рублей . Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на три года и два месяца.

Как NewsVo писал ранее, Сергея Макарова подозревали в том, что он три года обеспечивал топливом принадлежащую ему частную фирму за счёт хищения топлива, принадлежащего лесхозу. Ущерб составил 1 603 312 рублей. Кроме того, как выяснилось в ходе следствия, подсудимый также обеспечил продажу этой же фирме древесины по заведомо заниженным ценам.

«В результате незаконных действий М., реализовавшего пиловочник хвойный (сосновый и еловый) I и II сортов по заниженным ценам, тогда как по условиям договора должен поставляться пиловочник III сорта, САУ лесного хозяйства ВО „Вологдалесхоз“ был причинен особо крупный ущерб, выразившийся в неполучении прибыли в размере 7 268 682 рублей», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

На суде бывший директор лесхоза свою вину не признал. 

Судом по совокупности преступлений, ему назначено наказание в виде лишения свободы на 3 года и 2 месяца с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, он должен будет возместить ущерб, нанесённый организации - 8 871 994 рублей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Тэги: растрата, имущественный ущерб, Вологдалесхоз, коррупция

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