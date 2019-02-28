Коррупция в «Вологдалесхозе»: приговор в Вытегорском районе и новое дело в Вашкинском районе

28.02.2019 [Общество]

В Вашкинском районе будут судить бывшего директора Вашкинского лесхоза – филиала САУ лесного хозяйства ВО «Вологдалесхоз» - Сергея Макарова, который подозревается в том, что, занимая эту должность, три года бесплатно предоставлял технику и обеспечивал топливом частную фирму, занимающуюся заготовкой древесины.

- По версии следствия, обвиняемый, являясь руководителем лесхоза, через аффилированных ему лиц учредил коммерческую организацию, осуществляющую деятельность по лесозаготовке, которой в дальнейшем для осуществления предпринимательской деятельности передал технику лесхоза. При этом, используя свое служебное положение, обеспечил с 2012 по 2015 гг. заправку и обслуживание техники за счет средств лесхоза, - сообщает прокуратура Вологодской области.

Кроме того, в период с 2015 по 2016 директор лесхоза, по данным областной прокуратуры, обеспечил продажу этой фирме со стороны лесхоза древесины по заведомо заниженным расценкам.

- От преступных действий обвиняемого САУ лесного хозяйства ВО «Вологдалесхоз» причинен ущерб на общую сумму, превышающую 8,5 млн. рублей, - говорится в сообщении прокуратуры.

Экс-директор лесхоза обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата), п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба). В настоящее время уголовное дело направлено в Вашкинский районный суд.

Кроме того, в январе 2019 года был вынесен приговор руководителю другого филиала «Вологдалесхоза». Начальник Вытегорского лесничества Александр Крайнев был осужден за превышение должностных полномочий. Как следует из материалов дела, мужчина дал устное указание специалисту, находящемуся в зависимом от него служебном положении, о незаконном изменении конфигурации схемы расположения лесных насаждений в договоре купли-продажи лесных насаждений. 

- Своими незаконными действиями подсудимый, в числе прочего, сокрыл факт незаконной рубки лесных насаждений, совершенной неустановленными лицами, не принял мер по обеспечению возмещения материального ущерба в размере 1 810 472 рубля, нанесенного в результате незаконной рубки, - сообщает сайт Вытегорского районного суда. 

На суде Александр Крайнев вину свою не признал, заявил, что указаний об изменении прилагаемой к договору купли-продажи лесных насаждений схемы лесного участка не отдавал, ее замену в указанном договоре не производил. 

Суд признал чиновника виновным и назначил ему наказание «в виде лишения права занимать должности государственной службы в органах лесной охраны, органах местного самоуправления, связанных с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий сроком на 4 года». 

Это решение мужчина в данный момент обжалует в областном суде.

Тэги: Вологдалесхоз, коррупция

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