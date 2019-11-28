29 ноября прокуратура Вологды проведет прием пострадавших от паводка горожан

29 ноября с 10 до 11 часов в Центре гражданской защиты на Каменном мосту, 6 заместитель прокурора города Илья Мойсов проведет прием жителей Вологды, которые пострадали в результате осеннего паводка.

— В ходе приема необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность. Сведения о нарушении прав по обозначенной тематике возможно изложить в письменном заявлении либо непосредственно в ходе личного приема, — сообщает прокуратура.

Во вторник в ходе оперативного совещания в областном правительстве заммэра Вологды Вадим Цепа рассказал, что в администрацию города уже поступило 80 заявлений жителей на получение компенсации. Из 74 заявлений, которые на тот момент были рассмотрены, в предоставлении компенсации было отказано по 52 заявлениям из-за несоответствия требованиям "расходования средств из резервного фонда". Компенсации пока решили выплатить только трем пострадавшим семьям.

По решению городской администрации, от 10 до 50 тысяч на каждого члена семьи будет выплачиваться при утрате имущества первой необходимости. При причинении ущерба жилому помещению выплата производится согласно смете затрат. Чиновники отмечают, что компенсации по утрате имущества из резервного фонда Вологды могут быть выплачены только тем, у кого оказалось повреждено единственное жилье.