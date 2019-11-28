В Череповце передумали объединять физиоотделения двух детских поликлиник

28.11.2019 [Общество]

В Череповце передумали объединять физиоотделения детских поликлиник № 2 (на улице Беляева) и № 4 (на улице Суворова). Ранее против этого решения высказались родители.

Медики в ответ говорили, что перенос необходим, поскольку на Беляева нужно создать единое пространство для проведения профосмотров. Эту процедуру ежегодно проходят 95% детей. В итоге для создания такого пространства физиокабинеты просто перенесут с второго этажа на первый.

«Физиопроцедуры останутся по обоим адресам. Но на Беляева кабинеты переедут со второго этажа на первый. Там будет электро- и светолечение, ингаляции. Это самые востребованные процедуры, — говорит советник управления организации медпомощи и профилактики департамента здравоохранения области Людмила Дубовенко. — На Суворова на первом этаже, за регистратурой останется отделение восстановительного лечения. Оно отделено от основного потока пациентов. Там много аппаратов, есть ЛФК и массажный кабинет. Также хотим сделать игровую зону, где дети будут проводить время в перерывах между процедурами».

Как и планировалось, на Беляева в правом крыле второго этажа откроется отделение для профосмотров, пишет официальный сайт Череповца.

Между тем, родители также беспокоились о переносе на улицу Суворова массажного кабинета и рентгена. О том, останутся ли на Беляева эти услуги, в сообщении мэрии ничего не говорится.

Тэги: мэрия Череповца, здравоохранение

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